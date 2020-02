Alfa Romeo mantiene Tatiana Calderon come test driver per il 2020

Alfa Romeo ha deciso di confermare Tatiana Calderon come collaudatrice per il 2020, con la colombiana pronta a combinare il suo ruolo nella squadra con la sua prossima stagione di Super Formula. Calderon ha corso in F2 nel 2019, ma ha avuto qualche difficoltà, non riuscendo a ottenere un singolo punto per tutta la stagione. Calderon è associato con Sauber / Alfa Romeo dalla fine del 2016 e ha testato per il team negli ultimi due anni.

In questa stagione gareggerà in Giappone con il team Drago Corse ed è attualmente in Asia in competizione nel campionato asiatico F3, dove è attualmente 11 ° in classifica. Calderon ha dichiarato: “Sono estremamente felice di continuare come collaudatore e diventare Team Ambassador per Alfa Romeo Racing ORLEN nel 2020. La continuità è così importante nel nostro sport, siamo stati insieme quattro anni ed è stato un grande viaggio che ha mi ha fornito alcune grandi opportunità per crescere e imparare. Sono molto grata al team per la loro continua convinzione e il sostegno alla mia carriera. Siamo tutti pronti a dare il meglio di noi quest’anno. ”

Il capo del team Frederic Vasseur ha aggiunto: “Sono lieto che Tatiana rimarrà con il nostro team per il 2020, assumendo anche il ruolo di Team Ambassador. Nelle ultime tre stagioni, è diventata parte della famiglia e il suo contributo alla squadra è sempre più prezioso. È stata impeccabile ogni volta che è entrata nella cabina di pilotaggio e non vediamo l’ora di lavorare di nuovo con lei. ”

