Alfa Romeo: Tatiana Calderon diventa la prima donna a correre in Super Formula

Tatiana Calderon diventerà la prima donna a correre in Super Formula in Giappone nel 2020 dopo aver firmato per il team Drago Corse per la prossima stagione. Calderon ha corso in Formula 2 con Arden la scorsa stagione, diventando la prima donna a correre anche in quella serie. Calderon non è riuscita a segnare un punto durante la stagione, ottenendo solo una P11 nella gara che si è corsa in Francia. La colombiana ha anche testato auto per l’Alfa Romeo Racing, ma a 26 anni la F1 sembra che possa essere un passo troppo grande per lei.

Tatiana Calderon diventerà la prima donna a correre in Super Formula in Giappone nel 2020

Tatiana Calderon verrà raggiunta in Estremo Oriente da Juri Vips, il pilota estone della Red Bull Academy, che gareggerà per il Team Mugen.Vips è arrivato quarto in F3 nel 2019, ottenendo quattro vittorie essendo il pilota meglio piazzato al di fuori del team Prema. Ha già corso una volta in Super Formula, nel finale di stagione della scorsa stagione, ma ha terminato la P18 sul circuito di Suzuka. Dunque una nuova esperienza per la collaudatrice del team Alfa Romeo Racing.

Ti potrebbe interessare: Tatiana Calderon, la collaudatrice di Alfa Romeo, correrà in Porsche Supercup