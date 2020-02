Svelata a Barcellona l’Alfa Romeo Racing ORLEN C39

Il team di Formula 1 Alfa Romeo Racing ORLEN ha presentato la C39, la sua monoposto per il 2020, prima dell’inizio dei test invernali che avranno luogo a Barcellona. La presentazione della vettura completa la griglia di partenza. Alfa Romeo Racing ORLEN era infatti il team che mancava all’appello in vista della nuova stagione.

La livrea del 2020 segna un ulteriore passo avanti rispetto agli anni precedenti. Pur mantenendo i temi e il layout dei classici colori Alfa Romeo da corsa, presenta un look completamente nuovo in termini di effetti grafici. Il tema che contraddistingue la nuova livrea, sviluppato dal Centro Stile, è denominato “Speed-Pixel”: un’evocazione grafica della velocità e del tempo nell’anno in cui ricorre il centodecimo anniversario del marchio, che riflette anche la tecnologia avanzata della vettura.

Progettata e sviluppata con il coordinamento del direttore tecnico Jan Monchaux, la C39 presenta una leggera somiglianza con la vettura che l’ha preceduta. Si tratta infatti di un concetto completamente nuovo, pensato per permettere al team di consolidare i notevoli progressi compiuti negli ultimi due anni e avvicinarsi gradualmente alla pole position.

Frédéric Vasseur, Team Principal Alfa Romeo Racing ORLEN e Amministratore delegato Sauber Motorsport AG: “La C39 è il risultato dell’impegno e della visione di un folto gruppo di persone fortemente coinvolte, nonché la dimostrazione della qualità di ogni membro del nostro team. Con questa vettura speriamo di conseguire le nostre ambizioni e di far compiere ulteriori passi avanti al team. L’obiettivo non è cambiato: le nostre prestazioni di domani devono essere migliori di quelle di oggi. Siamo un team in crescita e dobbiamo ancora migliorare sotto ogni aspetto.”

