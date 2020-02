Kubica testerà l’Alfa Romeo a Barcellona

Robert Kubica avrà un’altra possibilità di guidare un’auto di Formula 1 quando salirà sul Circuit de Catalunya mercoledì mattina per la sua prima guida con la nuova monoposto di Alfa Romeo Racing. L’esperto pilota polacco ha lasciato la Williams alla fine della scorsa stagione venendo sostituito da Nicholas Latifi. Tuttavia, Alfa Romeo ha offerto un’altra possibilità al polacco che sarà il suo pilota di riserva dietro Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi nel 2020.

Robert Kubica guiderà la nuova monoposto di Alfa Romeo sul Circuit de Catalunya mercoledì mattina

Robert Kubica ha recentemente parlato di come potrebbe aver corso in Formula 1 per l’ultima volta alla fine della scorsa stagione. L’esperto pilota però avrà un’altra possibilità di essere nella cabina di pilotaggio di una monoposto di F1 quando testerà la nuova Alfa Romeo Racing mercoledì mattina durante i test pre-stagionali. Successivamente toccherà ad Antonio Giovinazzi per la sessione pomeridiana. Kimi Raikkonen invece testerà la nuova monoposto per l’intera giornata di giovedì prima che Antonio Giovinazzi abbia un’altra possibilità venerdì.

Ti potrebbe interessare: Frederic Vasseur: Alfa Romeo Racing deve massimizzare i risultati nelle gare caotiche se vuole migliorare

Ti potrebbe interessare: Ferrari: ancora una volta sfuma l’ingaggio di Robert Kubica che al 90% approderà alla Williams