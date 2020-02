Fiat: un misterioso SUV catturato durante dei test sulla neve

Un SUV Fiat fortemente mimetizzato è stato catturato in alcune foto spia mentre effettuava dei test su strada. Il mulo di prova indossava una serie di coperture rigide per cercare di nascondere la sua identità.

Secondo gli addetti ai lavori, potrebbe trattarsi di un modello basato sul pick-up Fiat Toro, progettato specificamente per il mercato sudamericano oppure un nuovo veicolo che FCA sta appositamente sviluppando per il Sud America.

Fiat: questo potrebbe essere il SUV basato sul pick-up Toro

In base alle ultime informazioni emerse in rete, la casa automobilistica torinese starebbe progettando di ampliare la gamma presente in Brasile con un SUV che è stato anticipato dal Fastback presentato per la prima volta durante il Salone di San Paolo 2018.

Il concept è sostanzialmente un SUV coupé completo di tetto inclinato. Il prototipo avvistato nelle foto spia presenta vari camuffamenti volti a nascondere la linea del tetto tramite delle coperture rigide che riproducono una forma di un SUV più tradizionale.

La parte frontale dovrebbe condividere la stessa griglia del pick-up Toro, anche se il prototipo sembra avere dei fari montati più vicini al cofano. Purtroppo, la mimetizzazione rende davvero difficile avere un’idea di ciò che si trova al di sotto. In ogni caso, la parte posteriore sembra essere molto simile a quella del Fiat Fastback, completa di fanali sottili montati in alto e portellone con spoiler integrato.

Al momento, purtroppo, non abbiamo ancora informazioni sulla gamma dei motori ma possiamo ipotizzare le stesse unità disponibili per il Fiat Toro. Queste includono un propulsore diesel Multijet da 2 litri con potenza di 170 CV e un motore da 1.8 litri da 140 CV. Il primo è disponibile con trasmissione automatica a 9 rapporti e trazione integrale.