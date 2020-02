Nuro R2: l’auto a guida autonoma senza parabrezza, specchietti e telecamera posteriore

Anche se un veicolo non destinato al trasporto di persone non ha bisogno di caratteristiche come la telecamera di retromarcia, il parabrezza e gli specchietti retrovisori esterni, il Codice della Strada corrente ne richiede comunque la presenza.

Questo perché esso è stato definito in un periodo in cui non si conoscevano i piani futuri dell’espansione del settore automotive. Quanto riportato nel Codice della Strada ha sollevato alcuni dubbi da parte di ricercatori e ingegneri che stanno lavorando negli ultimi anni sullo sviluppo delle auto a guida autonoma.

Nuro R2: il particolare veicolo a guida autonoma ottiene l’approvazione dalla NHTSA

Detto ciò, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha concesso una richiesta presentata un anno fa da Nuro, una famosa società di consegne presente in America, che dispone di una flotta di veicoli con guida autonoma destinati esclusivamente alle consegne. In particolare, la richiesta avanzata dalla società riguarda l’omissione di alcune delle regole presenti nel Codice della Strada sulle sue particolari auto.

Per due anni, Nuro avrà la possibilità di produrre e distribuire fino a 5000 veicoli elettrici Nuro R2 da impiegare per le consegne a domicilio. Questi modelli non hanno specchietti laterali, parabrezza e telecamere posteriori per la retromarcia.

Siamo di fronte al primo caso in cui un’azienda del settore delle self-driving car ottiene una concessione del genere. Quest’autorizzazione data dalla NHTSA potrebbe permettere ai funzionari federali di studiare come regolamentare al meglio le auto a guida autonoma in futuro, senza considerare il fatto che sicuramente crescerà l’interesse verso questa tecnologia.

A differenza di altri veicoli destinati alle consegne, la Nuro R2 è pensata per funzionare su strada. Ogni esemplare misura 1,30 metri di larghezza e 2,75 metri di lunghezza e dispone di una costruzione particolare che permette di assorbire l’energia in caso di collisione. Oltre a questo, il veicolo dispone di una batteria da 31 kWh e vanta un motore che gli permette di raggiungere una velocità massima di 50 km/h.

L’accordo raggiunto con la National Highway Traffic Safety Administration prevede che la società fornisca una rendicontazione obbligatoria dei dati dei sistemi di guida autonoma della R2, ritirare l’intera flotta in caso di violazioni di sicurezza dei veicoli e sensibilizzare la comunità sui luoghi dove le auto saranno utilizzate.