Alfa Romeo Giulia Sportwagon: ecco l’ipotesi stilistica di LP Design

Molti alfisti speravano di vedere la Giulia Sportwagon ma purtroppo la dirigenza di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) non ne ha mai autorizzato la produzione dato che questo tipo di veicolo poteva essere venduto soltanto in Italia, in Germania e in poche altre nazioni. Chi desidera più spazio deve per forza optare per un SUV come lo Stelvio.

Detto ciò, il noto designer italiano LP Design ha voluto ipotizzare in un render 3D come potrebbe essere un eventuale futuro modello familiare della berlina del Biscione chiamata, appunto, Alfa Romeo Giulia Sportwagon.

Alfa Romeo Giulia Sportwagon: la wagon sportiva secondo LP Design

In base a quanto scritto nel post, il designer ha collaborato con Carrozzeria Colli e inoltre nei prossimi giorni verranno pubblicate nuove immagini che ci mostreranno la parte posteriore e altre configurazioni. In generale, la sportwagon ipotizzata da LP Design sembra ispirarsi alla versione Quadrifoglio da 510 CV.

Sulla parte frontale spicca un cofano motore sportivo con nervature e i classici tratti estetici che troviamo sulla berlina, come l’iconica griglia triangolare con lo stemma Alfa Romeo posizionato sulla parte superiore, al centro, e il paraurti inferiore costituito da due prese d’aria.

Sui laterali troviamo un set di cerchi di colore nero con il logo della casa automobilistica di Arese, delle minigonne sportive e lo stemma della Carrozzeria Colli che ha preso il posto del Quadrifoglio verde. Il nero è stato ripreso anche sulle calotte degli specchietti retrovisori esterni e sui bordi delle portiere.

Ben visibile sulla parte superiore dell’Alfa Romeo Giulia Sportwagon il tetto panoramico che dovrebbe aprirsi. Non manca neanche una pinna di squalo verso la parte finale del tetto.

In generale, la vettura immaginata da LP Design dispone di una carrozzeria in grigio opaco con una particolare finitura brillantinata. Purtroppo, il render non mostra il posteriore. In attesa dell’immagine ufficiale, possiamo aspettarci un doppio terminale di scarico, un diffusore sportivo e un probabile alettone di piccole dimensioni disposto sopra il lunotto.