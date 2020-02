Lancia Fulvia 1600 HF: un esemplare dell’auto da rally è in cerca di un nuovo proprietario

Durante l’evento Race Retro Classic & Competition Car Sale 2020 che si terrà il 21 febbraio, Silverstone Auctions proporrà in vendita un esemplare in versione rally della mitica Lancia Fulvia 1600 HF del 1972. In base alle stime di vendita fatte dalla famosa casa d’aste, questo modello dovrebbe essere venduto a un prezzo compreso fra 35.000 e 41.600 euro.

Secondo la descrizione, la vettura ha percorso complessivamente 100.000 km. Nonostante l’alto chilometraggio, però, l’auto da rally vanta un passato davvero interessante, testimoniato dai documenti originali, dai ricambi e dal motore completamente restaurato con cui l’ex proprietario ha percorso gli ultimi 5000 km.

Lancia Fulvia 1600 HF: questo esemplare ha percorso 100.000 km ma si presenta in ottime condizioni

Dalle immagini potete vedere chiaramente che la vettura dispone della guida a destra in quanto ha passato fino ad ora la sua vita nel Regno Unito. Questa Lancia Fulvia 1600 HF è dotata di un cambio manuale a 5 marce, un sistema di sospensioni rivisto, un alternatore al posto della dinamo e un set di pneumatici più larghi.

Silverstone Auctions riporta che l’auto da rally è stata abbandonata in un garage dal 1989 al 2013 per via di un problema assicurativo causato dal proprietario precedente. Dopo questo periodo, il veicolo venne sottoposto a una completa revisione che l’ha convertito per l’uso sportivo.

Gli interventi di manutenzione fatti su questa Fulvia 1600 HF riguardano l’aggiunta di un serbatoio in alluminio da 50 litri, delle riparazioni fatte sui freni, l’installazione di un roll bar e un’ottimizzazione apportata al motore per erogare una potenza di 137 CV.