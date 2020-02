Alfa Romeo Giulia e Stelvio 2020 protagoniste all’evento Into The White

Il 2020 è un anno molto importante per Alfa Romeo in quanto compie i suoi primi 110 anni di vita. Oltre a questo, la casa automobilistica di Arese prenderà parte ad alcune manifestazioni sportive.

Quest’anno è iniziato con la quarta edizione dell’evento Into The White che è stato capace di coinvolgere il pubblico e gli appassionati dello storico brand di FCA in più di 2200 test drive, resi ancora più unici grazie alla presenza delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio 2020: oltre 2200 test drive fatti sulle strade e sulle piste innevate

Dal 7 dicembre 2019 all’8 febbraio 2020, le due vetture model year 2020 del Biscione e le versioni Quadrifoglio, con motore V6 biturbo da 510 CV e 600 nm, sono state le protagoniste sulla pista Royal Driving Experience e presso il Grand Hotel Royal&Golf di Courmayeur. Gli spettatori hanno avuto la possibilità di effettuare delle prove sia su strada che sulle piste innevate per scoprire le prestazioni di entrambi i modelli.

Il MY 2020 del SUV e della berlina porta con sé delle novità interessanti come ad esempio i sistemi di assistenza alla guida (ADAS) di Livello 2 i quali riescono a garantire un perfetto equilibrio fra esperienza di guida di alto livello e supporto per il conducente.

In aggiunta, l’ultimo restyling dei veicoli dispone del nuovo sistema di infotainment Alfa Connect con display touch da 8.8 pollici che permette di sfruttare diverse funzionalità proposte dalle vetture.

Gli ingegneri della casa automobilistica milanese, infine, hanno pensato di aggiornare anche l’abitacolo delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio 2020 con l’adozione di materiali rinnovati, oltre a un comfort ottimizzato grazie a una riorganizzazione degli spazi interni.