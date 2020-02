Questo è il nuovo logo che Alfa Romeo utilizzerà nel 2020 per festeggiare i 110 anni

Alfa Romeo in occasione del suo 110 ° anniversario il prossimo 24 giugno lancerà un nuovo logo. Nato il 24 giugno 1910 a Milano, in Italia, il marchio del Biscione ha progettato e creato alcune delle auto più eleganti, esclusive e potenti della storia. Per commemorare quei 110 anni di tradizione, il nuovo design mantiene il classico “Biscione” o serpente araldico, ma incorpora il numero 110 , mostrandolo in una prospettiva con cui il marchio viene proiettato attraverso il passato, il presente e il futuro.

Il processo di lancio culminerà con una celebrazione dell’anniversario che si svolgerà il 24 giugno presso il museo Alfa Romeo di Arese in Italia. Durante questa celebrazione Alfa Romeo annuncerà presumibilmente il debutto di un nuovo modello che, come già detto, non sappiamo quale sarà – anche se ci sono molte voci che parlano di una segmento B o una variante alleggerita e sportiva dell’Alfa Romeo Giulia GTA .

Come è successo quando l’Alfa Romeo ha celebrato il suo centenario, il numero stesso fa parte del logo. La prospettiva delle prime due cifre “1” riflette l’idea della transizione dal passato al presente, culminando con lo “0”. Uno degli elementi più caratteristici e riconoscibili del logo Alfa Romeo si trova all’interno dello «0», il «Biscione». La data di fondazione e quella attuale, 1910-2020, completeranno la parte inferiore del cerchio. Senza dubbio, tutti i dettagli sul nuovo logo e sul futuro del Biscione saranno rivelati il prossimo 24 giugno.