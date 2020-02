Alfa Romeo 8C Competizione: uno dei soli 90 esemplari per gli USA andrà all’asta

Durante il Salone di Francoforte del 2003 venne presentata una particolare concept car realizzata dal designer tedesco Wolfgang Egger che venne proposta in soli 500 esemplari solo nel 2007 sotto il nome di Alfa Romeo 8C Competizione. Si tratta di una Gran Turismo prodotta dal 2007 al 2010 e proposta anche in versione spider (di cui sono stati costruiti complessivamente 329 unità).

Durante un’asta che si terrà ad Amelia Island il 6-7 marzo, RM Sotheby’s proporrà in vendita una 8C Competizione del 2008 proveniente dal Riverside International Automotive Museum. Oltre a questo, si tratta di una delle sole 90 unità consegnate negli Stati Uniti, sanza considerare che ha percorso appena 3650 miglia (circa 5875 km).

Alfa Romeo 8C Competizione: un rarissimo esemplare verrà proposto all’asta da RM Sotheby’s

Dopo tre anni di sviluppo, la versione di produzione della coupé venne presentata in occasione del Salone di Parigi del 2006 come risposta alle richieste di tutti gli appassionati del Biscione.

L’aspetto distintivo che caratterizza questa vettura offre uno sguardo al linguaggio di design del futuro, pur mantenendo il DNA delle grandi vetture Alfa Romeo del passato. L’ispirazione proviene da alcune auto del dopoguerra come la 33 Stradale e la Giulia TZ.

Oltre all’aspetto accattivante, l’Alfa Romeo 8C Competizione vanta delle prestazioni davvero eccezionali. Sotto il cofano troviamo un motore V8 da 4.7 litri interamente in alluminio di derivazione Ferrari/Maserati capace di sviluppare una potenza di 450 CV a 7000 giri/min e 470 nm di coppia massima a 4750 giri/min (di cui l’80% disponibile già da 2000 giri/min).

Il propulsore è abbinato allo stesso cambio utilizzato sulla Ferrari 599 Fiorano, noto come Superfast. Si tratta di un cambio robotizzato sequenziale a 6 marce con due palette fisse dietro il volante che permettono di selezionare i rapporti.

La Gran Turismo da oltre 400 CV ha percorso meno di 5900 km

La trasmissione è stata posizionata nella parte posteriore della GT per garantire un bilanciamento ottimale dei pesi (49% all’anteriore e 51% al posteriore). Secondo i dati ufficiali, il veicolo è in grado di raggiungere una velocità massima di 292 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in soli 4 secondi.

La 8C Competizione attesa all’asta per il mese prossimo si trovava precedentemente presso il Riverside International Automotive Museum come parte della vasta collezione di auto sportive e da corsa di Doug Magnon. Durante questo periodo, il veicolo è stato usato raramente e mantenuto in perfette condizioni prima che la collezione fosse venduta nel 2016.

Nonostante i circa 5900 km percorsi, la Gran Turismo del Biscione si propone ancora in ottimo stato. A livello estetico troviamo una vernice rossa metallizzata, delle pinze freno rosse, un rivestimento in pelle Pieno Fiore e varie cuciture tipiche di questo modello.