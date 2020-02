Button si aspetta cambiamenti nella dinamica del team in Ferrari

Nel 2019 Sebastian Vettel e Charles Leclerc si sono scontrati più volte mentre cresceva la frustrazione per la Ferrari, ma Jenson Button si aspetta che la coppia metterà da parte le loro differenze la prossima stagione per concentrarsi sulla lotta contro la Mercedes. Vettel ha iniziato la stagione come numero uno in Ferrari, ma quando Charles Leclerc ha mostrato il suo talento al team sono state poste domande su chi fosse il loro numero uno. Le tensioni sono aumentate fino a culminare nella loro collisione a Interlagos che ha posto fine alla gara di entrambi.

Button spera che la coppia possa mettere da parte le loro differenze e vedersi come compagni di squadra piuttosto che rivali. “Hanno avuto alcuni incidenti nel 2019, si spera, quest’anno che non sarà lo stesso. Sono entrambi molto veloci”, ha detto Button a Sky Sports News. “Penso che l’anno scorso stessero entrambi cercando di trovare la loro posizione nella squadra.

“Il nuovo arrivato, Charles Leclerc, che ottiene più pole position di chiunque altro, e Sebastian Vettel, quattro volte campione del mondo. Due piloti di grande talento e penso che dopo quel primo anno insieme possano davvero lavorare come una squadra e concentrarsi sulla lotta contro la Mercedes e non solo su quella tra di loro”.

