Ferrari 458: Liberty Walk presenta un nuovo kit carbon fiber

Liberty Walk propone diversi body kit per le supercar di Ferrari. Ieri ne abbiamo visto proprio uno dedicato alla F430. Quest’oggi abbiamo a che fare con un fantastico kit widebody realizzato in fibra di carbonio disponibile per l’intera gamma di Ferrari 458 composta da quattro modelli: Italia, Spider, Speciale e Speciale Aperta.

In passato, il tuner giapponese ha offerto già qualcosa di simile per la 458 Italia con passaruota allargati e spoiler a coda di anatra posizionato sul retro, proprio come il pacchetto da 20.000 dollari visto ieri per la F430.

Ferrari 458: il tuner giapponese pensa anche alla serie sportiva con un kit in fibra di carbonio

Ritornando al kit carbon fiber, presenta le stesse linee squadrate e pulite dei pacchetti introdotti recentemente da Liberty Walk per la Lamborghini Huracan e la Nissan GT-R. Anche se non è ancora disponibile all’acquisto sul sito Web ufficiale, possiamo vedere la grande quantità di fibra di carbonio in bella vista.

Le due Ferrari 458 condivise su Instagram dall’azienda di tuning sfoggiano due colorazioni differenti. Il cofano motore in carbonio riesce a distinguersi perfettamente sull’esemplare arancione mentre quello nero sfoggia un design aerodinamico con delle alette sul paraurti anteriore e un alettone a collo di cigno collocato sul retro.

In base al numero di componenti e alla loro fabbricazione, molto probabilmente questo kit costa tra i 60.000 e gli 80.000 dollari, esclusa l’installazione da parte del tuner giapponese. Da notare che la Ferrari 458 nera sembra quasi un misto fra LaFerrari e l’auto da corsa FXX-K. Tuttavia, l’alettone posteriore e alcune altre componenti ricordano la Enzo.