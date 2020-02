Ferrari F430: Liberty Walk propone un body kit estremo per la sportiva

Liberty Walk ha recentemente rilasciato un body kit per la Nissan GTR dal costo di circa 70.000 dollari che porta il prezzo totale dell’auto a 212.000 dollari. Tuttavia, il tuner giapponese consente di avere una supercar modificata davvero eccezionale a metà del prezzo e soprattutto marchiata Ferrari.

Al momento del debutto ufficiale, la GTR era considerata una delle rivali delle vetture proposte dal cavallino rampante. La tecnologia di Maranello, però, è avanzata a un ritmo molto più veloce.

Ferrari F430: la berlinetta sportiva riceve ampie modifiche estetiche da Liberty Walk

Un esempio è la Ferrari F430 che può essere ulteriormente potenziata grazie al body kit offerto da Liberty Walk. Quello che sappiamo è che il kit è stato rilasciato in Giappone nel 2016 per la berlinetta sportiva di Maranello.

Il dettaglio che cattura fin da subito l’attenzione è il set di cerchi Forgiato Classico da 19″. Oltre a questo, troviamo delle estensioni per i passaruota, uno splitter montato anteriormente, un enorme diffusore, un piccolo alettone a coda di rondine disposto sul cofano motore e delle estensioni aerodinamiche sparse un po’ ovunque.

Il prezzo finale varia a seconda del materiale scelto per la costruzione. Ad esempio, il body kit base per la F430 costa 18.000 dollari ma è possibile optare per quello composto totalmente da fibra di carbonio per 22.000 dollari. Effettuando una ricerca online, inoltre, si scopre che ci sono almeno cinque esemplari di questa Ferrari F430 widebody, la maggior parte dei quali si trovano in Giappone.

Considerando che è possibile trovare la vettura nel mercato dell’usato a prezzi che si aggirano attorno ai 90.000-100.000 dollari, si possono risparmiare un bel po’ di soldi anziché acquistare una nuova Nissan GTR by Liberty Walk che può costare anche oltre 200.000 dollari.

Inoltre, bisogna considerare che sotto il cofano è presente un motore V8 da 4.3 litri in grado di sviluppare una potenza di 490 CV a 8500 giri/min e 465 nm di coppia massima a 5250 giri/min. Le informazioni fornite dalla stessa Ferrari affermano che la berlinetta sportiva è capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 4 secondi e di raggiungere una velocità massima di 315 km/h.