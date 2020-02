Maserati Quattroporte del 1963 è stata un’auto molto importante per il marchio

Continua la serie Made in Modena realizzata da Maserati. L’episodio pubblicato il 12 gennaio sul canale YouTube ufficiale vede protagonista la mitica Maserati Quattroporte che rappresenta una delle auto più iconiche realizzate dalla casa automobilistica modenese.

Nel video è possibile vedere Adolfo Orsi Jr., nipote di Adolfo Orsi, Ermanno Cozza e l’ex manager Giorgio Manicardi parlare della storica Quattroporte del 1963. Dai tre, la vettura è considerata la spina dorsale della produzione del Tridente. Cozza rivela nel video che gli ingegneri del marchio modenese avevano già pensato a una vettura del genere, anticipandone il debutto avvenuto poco dopo.

Maserati Quattroporte: la grossa berlina protagonista nella serie Made in Modena

Col passare degli anni, la Maserati Quattroporte è diventata una berlina particolarmente importante per il Tridente. Grazie alle sue caratteristiche e al suo design estremamente elegante, l’auto riuscì a catturare l’attenzione di diversi industriali.

Come sottolinea il nome stesso, la vettura propone quattro porte e quattro posti a sedere belli comodi e con un ampio portabagagli visibile nella clip. Adolfo Orsi Jr. ed Ermanno Cozza fanno notare che la Quattroporte era utilizzata molto dalle famiglie per effettuare lunghe vacanze e in cui, appunto, era richiesto caricare parecchie valigie.

Bisogna considerare anche il potente motore implementato sotto il cofano. Si tratta di un V8 benzina da 4.2 litri capace di sviluppare una potenza di 260 CV. Questo permetteva alla Maserati Quattroporte di raggiungere una velocità massima di 230 km/h.

Al propulsore venne abbinato un cambio manuale a 5 marce o automatico a 3 rapporti. Non ci resta che lasciarvi con il video Made in Modena dedicato alla storica berlina di grosse dimensioni del Tridente.