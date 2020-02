Jeep Wrangler, Gladiator, Ram 1500 e 2500/3500 premiati ai Best Resale Value Awards 2020

Dopo i premi di ieri, Kelley Blue Book ha deciso di nominare Jeep Wrangler, Jeep Gladiator, Ram 1500 e Ram 2500/3500 vincitori dei Best Resale Value Awards 2020.

Per il nono anno consecutivo, KBB.com ha incluso la Wrangler nella Top 10 ed è riuscita a conquistare questo premio nel suo segmento per il 10º anno consecutivo. Nell’elenco stilato da Kelley Blue Book troviamo in totale 10 veicoli di cui cinque appartenenti a Fiat Chrysler Automobiles (FCA).

Jeep e Ram: Kelley Blue Book premia alcuni veicoli di FCA

Eric Ibara, direttore Residual Values di Kelley Blue Book, ha dichiarato: “L’iconica Jeep Wrangler ha ancora una volta difeso con successo la sua posizione al vertice nel segmento off-road SUV. Inoltre, gli alti valori residui associati alla Wrangler gli fanno guadagnare un posto tra i 10 migliori veicoli di Kelley Blue Book con i più alti valori residui. Accanto alla Wrangler in questa lista troviamo il nuovo Jeep Gladiator”.

Ibara ha proseguito dicendo: “Dal lancio del suo nuovo pick-up nel 2019, Ram ha registrato un aumento significativo delle vendite al dettaglio. Il rinnovato interesse dei consumatori per i pick-up leggeri e pesanti di Ram si è anche riflesso in valori più alti. Questo ha permesso di includere il Ram 1500 e la serie Heavy Duty nella Top 10 Best Resale Value di Kelley Blue Book“.

I premi Best Resale Value Awards di KBB.com si basano sulle proiezioni effettuate dalla Kelley Blue Book Official Residual Value Guide e determinati da uno staff qualificato di analisti del settore automotive. Questi prestigiosi riconoscimenti onorano i veicoli che dovrebbero mantenere il loro prezzo di listino senza diminuire troppo dopo cinque anni di proprietà.