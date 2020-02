Helmut Marko: “A Vettel importa meno la politica di Leclerc”

Helmut Marko esclude il ritorno di Sebastian Vettel in Red Bull. Il pilota tedesco non ha vissuto la sua migliore stagione nel 2019 e fra pochi mesi dovrà dimostrare alla Ferrari di essersi meritato la conferma. Tra la difficile convivenza con Charles Leclerc ed errori tecnici imperdonabili ha compiuto numerosi passi indietro. Solidale nei suoi confronti è però rimasto il consigliere esecutivo del team anglo-austriaco. Contattato da Motorsport-Magazin.com per una lunga intervista, Marko spiega che i preparativi stanno andando molto bene, in perfetta linea rispetto ai piani, mentre negli scorsi campionati accusavano sempre ritardo.

Hanno analizzato i loro punti deboli ed è diventato molto chiaro per lui che erano costantemente in ritardo nel migliore dei casi con Barcellona. Lo stato attuale dei lavori lascia ben presagire. I preparativi vanno molto bene e rispetto all’anno scorso sono chiaramente in anticipo sui tempi. Il 12 febbraio effettuerà lo shakedown sul circuito di Silverstone e prima ancora la vettura sarà al banco di prova. In passato è stato il loro tallone d’Achille. Ma crede rimedieranno stavolta.

Marko non rimpiange il divorzio da Renault

Poi, Marko respinge le recenti affermazioni dell’ingegnere della Renault Remi Taffin secondo cui il fornitore di motori Honda della Red Bull sia un passo indietro rispetto a tutti gli altri in F1. Non sa a quale parte della stagione stesse pensando. Dopo un lungo periodo di tensione, la Red Bull e il suo partner a lungo termine Renault hanno concluso la cooperazione nel 2018. Verso la fine del 2019– sottolinea Marko – erano al livello della Mercedes, e anche davanti alle frecce d’argento su piste dove la potenza della power unit è importante come in Messico e in Brasile.

Se pensano ai problemi meccanici, si può concludere che la loro sia più affidabile di quella della Renault. Quindi non sono arrabbiati perché non stanno più insieme. E se si guarda al campionato costruttori, la Renault era appena quinta, e non sa quanti punti abbia perso con loro. Vogliono diventare nuovamente grandi in Red Bull, consapevoli che devono disporre di un telaio competitivo fin dall’inizio: la Honda ha operato miglioramenti e dati gli accorgimenti finora attuati, suppone ciò accadrà. Non hanno avuto in passato danni al motore o problemi tecnici alla trasmissione. Hanno cambiato i motori e hanno subito una penalità: una scelta deliberata.

Questo non ha niente a che fare con l’affidabilità, ma con l’aumento di potenza e lo sviluppo. Honda ha fatto quello che prometteva. Sonno contenti, hanno conquistato tre gare e cinque erano a portata di mano. Il telaio non era il migliore, le nuove regole per l’ala anteriore hanno causato loro diversi problemi. Solo sul Red Bull Ring hanno cominciato ad alzarlo standard. Non vuole specificare un numero specifico di vittorie, però pensa che

il 2020 andrà meglio, con cinque o più successi. La Red Bull sarà nelle zone alte dal primo Gran Premio (fissato il 15 marzo in Australia, ndr).

Via Ricciardo, via il sorriso

La squadra ha nostalgia di Daniel Ricciardo, professionale e umano. Passato in Renault alla fine del 2018 in una mossa definita assolutamente shoccante. Debuttante in F1 per la HRT nel 2011 mentre era ancora sotto contratto con la Red Bull, l’australiano si è poi accasato a Toro Rosso per un biennio di prima di esordire nella scuderia di Milton-Keynes. Durante la prima stagione si è classificato terzo nella classifica piloti. Molti tifosi pensano sia il più divertente della griglia di partenza. Adorato per il suo carattere eccentrico e i suoi scherzi, sia in pista che fuori, è ampiamente ammirato grazie al suo stile di guida impavido: tratto distintivo la sua abilità di frenata tardiva. Il rapporto ha cominciato a deteriorarsi con l’arrivo di Max Verstappen.

Il giovane e arrembante olandese ha vinto la sua prima gara in Red Bull, un segno delle cose a venire. Verstappen e Ricciardo, amici una volta tolto il casco, in pista avevano un rapporto turbolento. Questo ha causato numerosi scontri, lasciando la Red Bull spesso in difficoltà. Messi con le spalle al muro, i vertici hanno scelto il più giovane. Su confessione di Helmut Marko, l’atmosfera nella squadra è buona, ma non così gioviale da quando se n’è andato. È uno dei piloti più veloci e può eseguire eccellenti recuperi nel momento in cui ne ha bisogno. E mancano le sue battute.

Il primo impatto di Alexander Albon

Da allora la Red Bull ha faticato a trovare un degno sostituto. Dapprima ha scommesso su Pierre Gasly, senza dare i propri frutti. Nel corso della prima metà il francese ha continuamente sofferto, spingendo i tecnici a sostituirlo con la matricola Alexander Albon. Le seconde guide hanno faticato ad avvicinarsi ai tempi e al ritmo di gara di Verstappen. Per il britannico ha solamente parole di elogio. Si è unito a loro senza aver provato la monoposto ed ha chiuso ogni gara in zona punti, eccetto in Brasile, dove è stato centrato da Hamilton.

Da Albon ci si aspettano progressi, avendo ora maggiore familiarità con la tecnologia e le altre peculiarità della macchina. Per un pilota è importante la continuità ed insieme alla Honda hanno prorogato il contratto di un altro anno: in scadenza nel 2020 è stato poi stato spostato nel 2021. È essenziale potersi concentrare sugli aspetti che contano davvero, cioè la guida e la tecnologia. Per questo hanno detto “Prima è, meglio è. Prima abbiamo prorogato il contratto con Honda fino al 2021 e poi abbiamo raggiunto un accordo con Max in tempi relativamente brevi.

Un segno che da una parte il costruttore nipponico non vorrebbe legarsi a lungo termine, dall’altra potrebbe pure significare che prima di accettare vorrà vedere i risultati della Red Bull con i nuovi regolamenti tecnici. In linea di massima, l’accordo c’è. Se la situazione fosse regolare, tutto sarebbe già stato sottoscritto. Nella fattispecie c’è però il rischio di non aver un motore, sicuramente si tratterà di un periodo ostico. Dunque è evidente che per trattenere Verstappen, sia necessario disporre di un’unità competitiva.

Max Verstappen: futuro da gigante

Tuttavia, Marko nutre fiducia sul futuro, anche alla luce della revisione del regolamento della Formula 1 del 2021. Convinto che la Red Bull gli fornirà un pacchetto degno dell’enorme talento, in tal caso la clausola di uscita non avrà importanza. Sono particolarmente contenti, l’intesa con Verstappen dà stabilità e dà all’intera squadra una motivazione pazzesca. Il grande obiettivo per Max, che ha iniziato con loro in Formula 1, è quello solito: renderlo il più giovane campione del mondo di F1 di sempre. Le possibilità affinché ciò accada sono buone.

Notò le potenzialità di Max Verstappen durante una gara di Formula 3 sul Norisring. In condizioni insidiose con condizioni di pista che cambiavano ad ogni giro è stato due secondi più qualunque altro. Ho subito scorto delle qualità straordinarie, ed erano già in trattativa per farlo entrare nella squadra junior. Non sapevamo in quale classe metterlo. Ma dopo quella gara ha chiamato Jos e gli ha detto di dimenticarsi tutto, perché l’anno successivo sarebbero andati in Formula 1.

Vettel lascia la comfort zone

A detta di Marko, appena tre piloti sono della stessa classe. Prima di tutto Lewis Hamilton, puntualizza il 76enne: è ovvio, data la sua coerenza e la sua velocità. In termini di personalità e di aspetto, è l’antitesi di Hamilton. Poi cita Leclerc: ha già mostrato risultati incredibili. Per quanto Hamilton e Verstappen siano diversi lontani dal circuito, Marko pensa la differenza tra i due in pista sarà prevalentemente un prodotto delle auto guidate. Sa cosa deve fare lui e la sua squadra per concedere a Verstappen l’opportunità di dare filo da torcere alla Mercedes.

Allo stesso modo, non hanno tanto l’esigenza della macchina più veloce ovunque, ma capace di battagliare ovunque. Dopo Hamilton e Leclerc, Marko cita un altro pilota della stessa categoria di Verstappen, e cioè il suo ex allievo Sebastian Vettel. Di certo non dimentica il tedesco. Quando si rialzerà, avrà una macchina che gli si addice e il supporto della squadra, tornerà immediatamente al top. Ora ha un compagno di paddock che guida perennemente al limite. Ciò lo ha fatto uscire dalla comfort zone e fatto sì che si mettesse seriamente in gioco. Sa farlo, purché sia ancora completamente motivato.

Vettel e Leclerc: la differenza tra i due piloti Ferrari

Al recente evento di Coppa del Mondo di sci di Kitzbuhel, Vettel – che ha vinto tutti e quattro i suoi titoli con la Red Bull – è stato fotografato con gli attuali alfieri della Red Bull. Mentre il suo contratto con la Ferrari scade quest’anno, il compagno di squadra Charles Leclerc ha rinnovato fino al 2024. Marko, tuttavia, minimizza le voci di un ritorno per il 32enne tedesco. Con l’estensione di Verstappen, non riesco a immaginare che le due V siano con noi, specifica. In ottica finanziaria sarebbe un’operazione davvero difficile.

Premesso ciò, Marko considera Vettel uno dei top piloti di F1. Se Sebastian si sente a suo agio – se ha una macchina che si adatta al suo stile di guida – allora è in grado di giocarsela con chiunque. Uno dei principali svantaggi avrebbe natura politica. Sebastian è un atleta molto diretto, che non vuole saperne molto di politica e non vuole combattere. Leclerc ha un manager, Nicolas Todt, bravissimo in tali campi. Ma Vettel può controbattere con le sue prestazioni.