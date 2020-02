Maserati Levante 2021 si mostra nelle prime foto spia

In base ai piani futuri, Maserati prevede di aggiornare presto il suo Maserati Levante con un nuovo restyling. Nelle scorse ore, sono state condivise in rete alcune foto spia che mostrano un prototipo bianco con dei fanali posteriori camuffati.

In base a queste immagini, potrebbe essere l’unica zona che otterrà delle modifiche per il 2021, in attesa della nuova generazione prevista per il 2023. Se i piani futuri di Maserati non subiranno alcuna modifica, fra tre anni dovrebbe essere annunciato il sostituto del Levante.

Maserati Levante: un prototipo del nuovo restyling catturato in foto

Nel frattempo, la casa automobilistica modenese sta eseguendo alcuni test con un mulo di prova che dispone soltanto di camuffamento sui gruppi ottici posteriori. Le modifiche estetiche saranno minori mentre è attesa l’implementazione del sistema di guida autonoma di Livello 2 che ovviamente necessita di alcuni test per verificare il corretto funzionamento.

Si tratta di una funzionalità che consentirà al Tridente di aumentare le vendite del suo primo SUV. L’attuale intenzione della casa automobilistica modenese è quella di presentare un nuovo Sport Utility Vehicle di segmento E nel 2023 e metterlo in vendita nello stesso anno, oltre a presentare un modello che dovrebbe piazzarsi in un segmento inferiore.

Oltre ai gruppi ottici e alla guida autonoma di Livello 2, il Maserati Levante 2021 dovrebbe ottenere la tecnologia mild-hybrid a 48V abbinata ai motori a benzina con l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2. Visto che parliamo del model year 2021, la presentazione ufficiale del nuovo restyling dovrebbe avvenire entro la fine di quest’anno.