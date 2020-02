Fiat Panda Trussardi Hybrid: a febbraio con anticipo zero e finanziamento Mini Rata

Lo scorso mese di gennaio Fiat ha presentato la nuova Fiat Panda Hybrid, l’attesa versione mild hybrid della segmento A disponibile inizialmente in una variante “Hybrid Launch Edition”. Dal mese di febbraio arrivano in concessionaria anche le altre versioni elettrificate della Panda e l’offerta del mese presentata da Fiat riguarda la Fiat Panda Trussardi Hybrid, l’allestimento più ricco della Panda in versione Hybrid.

Per tutto il mese di febbraio, infatti, Fiat propone la Fiat Panda Trussardi Hybrid in abbinamento al finanziamento “mini rata“. Questa soluzione, disponibile solo per un numero limitato di unità in pronta consegna, prevede un anticipo zero ed un pagamento rateale davvero lungo che parte con 24 rate mensili da 149 Euro e continua con ulteriori 72 rate mensili da 204 Euro per un totale di ben 96 mesi di pagamento.

Panda Hybrid: motore, consumi ed emissioni

Ricordiamo che la Panda Hybrid, anche in versione Trussardi, può contare sulla spinta del motore 1.0 FireFly, il nuovo tre cilindri aspirato con sistema mild hybrid e cambio manuale a 6 marce che può erogare una potenza massima di 70 CV garantendo anche una coppia motrice massima di 92 Nm. La vettura è guidabile anche da neopatentati.

Il sistema mild hybrid garantisce un taglio delle emissioni, rispetto alla soluzione precedente, del 20%. I dati di omologazione della Panda Hybrid, infatti, evidenziano un consumo medio di 4 litri per ogni 100 chilometri percorsi, nel ciclo combinato, con emissioni di CO2 in atmosfera pari a 90 grammi al chilometro.

Fiat Panda Trussardi Hybrid: la dotazione di serie

La dotazione di serie della Fiat Panda Trussardi Hybrid si basa sulla serie speciale Hybrid Launch Edition (a sua volta derivata dalla versione City Cross) proponendo al cliente una vettura caratterizzata da una lunga serie di accessori. Chi sceglierà la Trussardi Hybrid, quindi, potrà contare sui cerchi in lega da 15 pollici in nero lucido e su dettagli esclusivi per interni ed esterni.

Di serie troviamo anche il climatizzatore automatico, gli specchi esterni elettrici e sbrinabili, le maniglie in tinta con la carrozzeria, il volante in pelle con comandi, il sedile del guidatore regolabile in altezza, le luci diurne LED, l’appoggiatesta posteriori e gli airbag laterali oltre alle barre alte nere. Per quanto riguarda la colorazione della carrozzeria, di serie la Trussardi Hybrid è disponibile in Nero Cinema.

Le unità in pronta consegna della serie speciale della Fiat Panda Hybrid saranno disponibili anche nella colorazione pastello Bianco Gelato oppure con i metallizzati Grigio Maestro e Caffè Italiano e con il metallizzato opaco Caffè Italiano. L’abitacolo interno alterna le tinte caffè e nero.