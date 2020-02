Euro NCAP 2019: tre nuove auto su quattro sono sicure | Video

I test effettuati nel 2019 dall’Euro NCAP su ben 50 auto provenienti da 26 case automobilistiche hanno confermato una sicurezza a 5 stelle per tre nuove vetture su quattro. Ciò significa che il 92% dei veicoli nuovi venduti nel mercato europeo nel 2019 hanno ricevuto dei punteggi ottimi.

Grazie alla crescente diffusione dei sistemi di assistenza alla guida (ADAS), il massimo punteggio è stato conquistato dal 75% delle auto testate dall’ENCAP. Il sistema AEB (frenata di emergenza autonoma – Autonomous Emergency Braking) è presente di serie sul 90% dei modelli messi alla prova mentre è disponibile come optional solo sul 5%.

Euro NCAP: gli ADAS hanno migliorato notevolmente la sicurezza sulle nuove auto

Il sistema di frenata automatica per evitare l’investimento dei pedoni, invece, è presente sull’85% dei veicoli. Per il 2020, l’ENCAP prevede di effettuare dei test ancor più severi poiché verrà presa in considerazione anche la valutazione della sopravvivenza dopo aver effettuato un incidente, attraverso l’analisi di alcune informazioni.

Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile Club d’Italia (ACI), ha voluto commentare i risultati ottenuti dagli ultimi test di sicurezza effettuati dal programma europeo di valutazione sulle nuove auto: “I risultati dei test del 2019 dicono che le Case automobilistiche investono sempre più in sicurezza. Dimostrando di aver raccolto la sfida di Euro NCAP per auto sempre più sicure“.

Vi lasciamo con un breve video che mostra le migliori nuove vetture del 2019 testate dall’Euro NCAP che hanno ottenuto 5 stelle.