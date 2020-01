Dodge Durango SRT ottiene due nuovi pacchetti opzionali

Dodge sfrutterà il Salone di Chicago (in programma dall’8 al 17 febbraio 2020) per presentare al pubblico due nuovi pacchetti per il Dodge Durango SRT. Il primo si chiama Black dal costo 1495 dollari che porta con sé vari inserti neri. Tra i punti salienti troviamo le calotte degli specchietti in nero lucido, la scritta Dodge in nero satinato e i terminali di scarico in Eclipse Black.

In aggiunta, il Dodge Durango SRT Black offre dei cerchi da 20″ in Matte Vapor oppure con la possibilità di optare per un set in Brass Monkey senza costi aggiuntivi. Nonostante il nome, il nuovo pacchetto svelato dalla casa automobilistica americana non ècostituito solo dalla colorazione nera. Infatti, troviamo i badge Durango, SRT e 392 in Midnight Grey Metallic.

Dodge Durango SRT: il brand di FCA anticipa il debutto dei nuovi pacchetti Black e Redline Stripes per il SUV

Un’altra aggiunta alla gamma 2020 del SUV è il pacchetto Redline Stripes dal costo di 1295 dollari. Questo aggiunge una striscia da corsa in nero satinato che corre per tutta la lunghezza del veicolo con inserti in Redline Red.

Come avrete sicuramente intuito, questi due pacchetti introducono modifiche solo a livello estetico. Ciò significa che il Durango SRT è equipaggiato ancora dall’originale e potente motore Hemi V8 da 6.4 litri capace di sviluppare una potenza di 482 CV e 637 nm di coppia massima.

Accanto al propulsore troviamo una trasmissione automatica a 8 velocità che scarica la potenza su tutte quattro le ruote attraverso un sistema di trazione integrale. Tale configurazione permette al veicolo di scattare da 0 a 96 km/h in 4,4 secondi e di completare il quarto di miglio in 12,9 secondi.

Dopo il debutto ufficiale al Salone di Chicago 2020, i pacchetti Black e Redline Stripes potranno essere ordinati da marzo.