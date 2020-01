Maserati annuncia una nuova collaborazione con Pininfarina

Maserati e Pininfarina iniziano questo 2020 con una collaborazione molto importante. L’accordo ha come obiettivo principale quello di creare una gamma esclusiva di prodotti appartenenti ai settori scrittura e accessori. Lo storico brand di design prenderà forte ispirazione dalla linea di vetture offerte dalla casa automobilistica modenese.

Inoltre, questa partnership fra Pininfarina e il Tridente deriva anche dal fatto che hanno una visione comune e condividono diversi valori che riguardano l’artigianato tradizionale e l’utilizzo di tecnologie innovative per realizzare i prodotti. Entrambe le società testimoniano la qualità esclusiva offerta dal Made in Italy in tutto il mondo, con prodotti che portano sul mercato innovazione e originalità.

Pininfarina Segno è un progetto sviluppato da Pininfarina che assume il ruolo di un laboratorio di sviluppo di oggetti nati dal design dello storico marchio italiano e da una selezione di brand Made in Italy con cui hanno valori comuni con quelli dell’azienda di design (come Maserati).

Il progetto rappresenta un percorso unico nel suo genere che ha l’obiettivo di creare scenari ed esperienze di scrittura uniche usando tecnologie, materiali e modalità di utilizzo mai viste fino ad ora.