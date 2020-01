Dodge Challenger SRT Hellcat sfida la Mustang GT500 in una drag race | Video

Secondo voi qual è il veicolo più veloce nel rettilineo fra la Ford Mustang Shelby GT500 2020 e la Dodge Challenger SRT Hellcat? Se non sapete rispondere a questa domanda, allora sicuramente apprezzerete il video pubblicato su YouTube da ISSIMI Official che mette a confronto proprio queste due auto in una drag race.

Le potenti muscle car sono state messe a confronto in un test di accelerazione nel quarto di miglio per scoprire qual è la più veloce. La pista su cui si è svolta la sfida non è stata preparata appositamente per una drag race, quindi i tempi registrati da entrambe le vetture sono stati leggermente più lenti di quelli ufficiali.

Dodge Challenger SRT Hellcat: la muscle car di FCA a confronto con la Mustang GT500 di Ford

Il risultato finale di questo confronto vede vincitrice la Ford Mustang Shelby GT500 che è molto più veloce della Dodge Challenger SRT Hellcat. Non è chiaro se la Mustang sia riuscita a vincere per il sistema Launch Control più efficace o se il pilota al volante della Hellcat non ha fatto la sua migliore partenza.

In entrambi i casi, la vettura di Ford è stata capace di mantenere il vantaggio già dai primi secondi della gara, chiudendo il quarto di miglio in 11,4 secondi a una velocità di 212 km/h rispetto agli 11,7 secondi raggiunti dalla Challenger. Nessuno di questi tempi comunque rispecchia quelli reali.

La casa automobilistica di FCA afferma che la sua muscle car è capace di concludere i 400 metri in 11,2 secondi mentre i recenti test condotti sulla GT500 hanno dimostrato un tempo di 10,5/10,6 secondi. Naturalmente, il primato resta alla Demon (non più disponibile) che è in grado di concludere il quarto di miglio in 9,65 secondi. Per maggiori informazioni sul confronto, vi consigliamo di dare un’occhiata al video sottostante.