Dodge Charger SRT Hellcat Redeye: una pubblicità su Facebook conferma l’esistenza

È da molto che gira la voce di un possibile debutto ufficiale della Dodge Charger SRT Hellcat Redeye la quale andrebbe ad affiancarsi sul mercato alla Challenger SRT Hellcat Redeye.

Al momento, purtroppo, non è stata condivisa ancora nessuna notizia ufficiale in merito all’intenzione della casa automobilistica americana di produrre una versione da 797 CV della berlina muscolosa a quattro porte.

Dodge Charger SRT Hellcat Redeye: maggiori informazioni sulla vettura dovrebbero arrivare quest’estate

Mopar Insiders ha però ricevuto diverse e-mail che riguardano un post sponsorizzato dall’account Facebook ufficiale di Dodge. Questo riportava un errore che tuttavia ha suscitato molte discussioni all’interno della community del marchio.

L’annuncio (ormai rimosso) era abbinato a una foto di una Dodge Charger SRT Hellcat 2019 mentre driftava. La didascalia presente sulla pubblicità riportava un messaggio riferito proprio alla Charger SRT Hellcat Redeye.

È risaputo che la maggior parte delle aziende utilizzano una società pubblicitaria per condividere diverse cose sui social network, quindi è probabile che sia stato commesso un errore durante la digitazione della descrizione dell’annuncio pubblicitario.

Con lo scopo di ricevere una risposta, Mopar Insiders ha contattato alcune sue fonti per sapere se avevano qualche novità in merito alla vettura da 797 CV. Secondo molti di loro, il progetto è ancora vivo e vegeto e dovremmo sentire qualche novità in più attorno a quest’estate. Non ci resta che attendere, quindi, le prossime settimane per vedere se trapeleranno in foto i primi prototipi dell’attesissima Dodge Charger SRT Hellcat Redeye.