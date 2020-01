Auto più vendute nel mondo nel 2019: bene il pick up Ram di FCA

Quali sono le auto più vendute nel mondo nel 2019? Vince la Toyota Corolla. Lo dicono i dati della consueta classifica di Focus2Move: la giapponese mantiene il primato di macchina più immatricolata con 1.236.545 unità da gennaio a dicembre scorso, in crescita rispetto al 2018 del 6,8%. Grazie anche al nuovo modello che ha debuttato lo scorso anno segnando la dodicesima generazione della berlina giapponese: obiettivo 50 milioni di esemplari venduti dal 1966.

Auto più vendute nel mondo nel 2019: le prime tre

Ma vediamo la hit parade.

Toyota Corolla 1.236.545 unità. Ford F-150 1.070.234 esemplari. Consegnati prevalentemente negli Stati Uniti. Ma in calo dell’1,1% rispetto alle immatricolazioni del 2018. Comunque, il pick up americano mantiene il primato di mezzo più venduto in Usa da 45 anni. Dal 2016, sempre secondo al mondo. Toyota Rav4 931.851. Con un aumento dell’11,7%, è il SUV più venduto al mondo. In salita di 14 posizioni dal 2010.

Ram settimo

Settimo il pick up Ram di FCA: quasi 732.000 unità. Il mezzo (che Marchionne adorava) ha guadagnato ben quattro posizioni, visto che nel 2018 era undicesimo. E ha nel mirino la VW Tiguan, sesta ma superiore di pochissimo.

Classifica prime tre Case auto nel mondo nel 2019

E fra i Costruttori?

Volkswagen 10.336.495 unità consegnate (-1%). Toyota recupera la seconda posizione e immatricola 9.698.609 veicoli, in aumento del 2,2%. Alleanza Renault-Nissan che, insieme al contributo di Mitsubishi, consegna 9.222.665 (-5,9%).

In attesa ovviamente di capire come cambieranno i numeri se FCA e PSA si fonderanno. Ma anche l’avvento dell’auto elettrica potrebbe portare a mutamenti importanti nelle classifiche, anche in virtù delle politiche di incentivi e limitazioni nei vari Paesi nel mondo.