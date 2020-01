Dodge Challenger SRT Demon diventa più imponente in questi render

Nelle ultime settimane abbiamo avuto la possibilità di vedere diversi progetti digitali di auto condivisi in rete (principalmente su Instagram) che, se guardate da un occhio poco esperto, potrebbero essere scambiate per veicoli reali. È il caso di questa Dodge Challenger SRT Demon molto particolare ipotizzata in render dall’artista digitale Karan Adivi.

A parte gli hashtag utilizzati dal designer, che fanno riferimento a tale veicolo, il cofano motore impiegato è un’altra conferma che abbiamo di fronte la potente muscle car da 840 CV ormai non più disponibile (anche se spesso e volentieri vengono messi in vendita alcuni esemplari usati).

Dodge Challenger SRT Demon: ecco una versione digitale ispirata alle muscle car di un tempo

La Challenger SRT Demon ipotizzata da Adivi dispone di una parte del motore che fuoriesce dal cofano e ci ricorda le muscle car originali che hanno reso la categoria così popolare negli anni ‘60 e ‘70. A parte questo, sono state applicate altre modifiche al corpo orientate all’aerodinamica. Esempi sono le minigonne laterali, lo splitter anteriore maggiormente pronunciato e i passaruota allargati.

Inoltre, sembra che la potente vettura del marchio di FCA sia stata equipaggiata con sospensioni pneumatiche le quali permettono al conducente di regolare l’altezza da terra come meglio crede. Presente anche un set di cerchi personalizzati e insoliti per una vettura del genere.

Purtroppo, Karan Adivi ha pubblicato sul suo profilo di Instagram soltanto la tre quarti anteriore di questo progetto che riguarda la Dodge Challenger SRT Demon ma possiamo ipotizzare anche delle modifiche al posteriore.

Oltre alla muscle car del marchio americano, sul profilo Instagram dell’artista digitale è possibile trovare altri progetti interessanti che hanno coinvolto auto come la Ferrari F8 Tributo, la Testarossa, la Dodge Viper oppure la 288 GTO.