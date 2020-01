Abarth 695 SS del 1966 attesa all’asta il mese prossimo

Durante un’asta che si terrà a Parigi il 5 febbraio prossimo, RM Sotheby’s metterà in vendita uno dei circa 1000 esemplari costruiti della Abarth 695 SS. Questa vettura è stata immatricolata per la prima volta nel 1966 e dispone di un telaio n°1060634. Abbiamo di fronte, dunque, un modello particolarmente speciale realizzato dallo Scorpione.

Anche se sul mercato è possibile trovare diversi cloni, l’esemplare che verrà proposto all’asta da RM Sotheby’s dispone di una solida documentazione la quale dimostra che abbiamo di fronte una delle circa 1000 unità originali costruite. Secondo le stime fatte dalla nota casa d’aste, questa 695 SS del ‘66 dovrebbe essere venduta a un prezzo compreso tra 50.000 e 60.000 euro.

Consegnata nuova negli Stati Uniti, il veicolo ha trascorso diversi anni nello stato della Georgia ed è appartenuta a soli quattro proprietari, tutti documentati. Oltre alla sua provenienza, la vettura dispone di altri segni autentici come il timbro del telaio Abarth nel tipico carattere e l’adesivo Abarth originale (quasi impossibile da trovare) presente sul cofano motore.

Il veicolo si presenta in condizioni originali, compresi gli interni e la carrozzeria che sono stati riverniciati dal suo secondo proprietario negli anni ‘80. Dopo essere stata sottoposta a una recente revisione meccanica, la Abarth 695 SS dispone di una rara e desiderabile testata Gruppo 2 che ne ha aumentato la potenza.

Il motore è stato ricostruito con componenti Abarth completamente originali fra cui l’albero motore. Il veicolo può essere guidato senza alcun problema ed è idoneo alla circolazione, oltre ad aver percorso circa 500 km dal completamento dei lavori di manutenzione.

Questa Abarth 695 SS del 1966, dunque, si propone come una delle più originali, autentiche e desiderabili disponibili al mondo. Si tratta di un vero must have per i collezionisti Abarth e per tutti coloro che sono interessati a possedere auto rare come questa.