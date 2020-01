Fiat Argo: la casa torinese applica delle modifiche ai prezzi

Fiat non propone più la sua Fiat Argo in Brasile con trasmissione automatica GSR-Comfort offerta nella versione Drive 1.3 GSR (che non è più disponibile). Tuttavia, la compatta del marchio italiano dovrebbe ottenere il tanto atteso cambio CVT entro la fine di quest’anno.

Oltre a questo, la casa automobilistica torinese ha annunciato sia un aumento che una riduzione dei prezzi della Fiat Argo 2020 nel mercato brasiliano. La versione d’accesso ora costa 600 R$ in meno, quindi il prezzo è passato da 49.590 R$ a 48.990 R$.

Fiat Argo: la gamma 2020 della compatta ottiene modifiche ai prezzi a gennaio

La variante 1.0 ha ricevuto anch’essa un calo di 2200 R$, passando da 53.590 R$ a 51.390 R$. La Fiat Argo Drive con motore 1.3, invece, ha ottenuto un aumento, esattamente di 1100 R$. Ora, infatti, gli acquirenti brasiliani interessati al veicolo possono acquistarlo per 55.690 R$ anziché 54.590 R$.

Anche la variante Trekking 1.3 ora costa 1500 R$ in più (da 59.990 R$ a 61.490 R$). La stessa cosa vale per la Trekking 1.8 con cambio automatico il cui prezzo è passato a 69.990 R$ da 68.990 R$ (+1000 R$).

Le versioni Precision e HGT della Fiat Argo, equipaggiate con un propulsore 1.8 abbinato a un cambio automatico, hanno mantenuto il loro prezzo (rispettivamente, 63.990 R$ e 69.990 R$).

Vi ricordiamo che la Fiat Argo 1.0 utilizza il motore a tre cilindri FireFly che sviluppa una potenza di 72/77 CV. La Argo 1.3, invece, è equipaggiata dal propulsore FireFly a quattro cilindri che eroga 101/109 CV. Entrambi i powertrain sono abbinati a un cambio manuale a 5 rapporti. Il motore 1.8 è l’unità E.torQ Evo che propone 135/139 CV e viene fornito solo con una trasmissione automatica a 6 marce.

Concludiamo col proporvi il listino prezzi aggiornato della Fiat Argo 2020: