Maserati presenta l’Edizione Ribelle e il pacchetto GT Sport per il 2020

Maserati ha annunciato nelle scorse ore la nuova Edizione Ribelle disponibile per le Maserati Ghibli, Levante e Quattroporte 2020. In vendita in Nord America da marzo, le Rebel Edition sono caratterizzate da un esterno in Nero Ribelle Mica e il pacchetto Nerissimo che aggiunge badge, finiture e dettagli in cromo nero.

Oltre a questo, i modelli dispongono di bordi dei finestrini, terminali di scarico e cerchi da 20 pollici in colore nero che coprono delle pinze freno rosse. Il design speciale continua nell’abitacolo poiché i conducenti delle Maserati Ghibli, Levante e Quattroporte Edizione Ribelle troveranno dei sedili sportivi in pelle bicolore nera/rossa con cuciture a contrasto.

Maserati: il Tridente annuncia le nuove Edizioni Ribelle di Ghibli, Quattroporte e Levante

Altre caratteristiche salienti includono finiture in fibra di carbonio, fodera in alcantara e poggiatesta con il logo del Tridente. Oltre ai tocchi speciali, le Rebel Edition sono equipaggiate con il sistema audio Harman & Kardon, un volante con funzione di riscaldamento, dei sedili anteriori e posteriori con funzione di riscaldamento e dei badge interni speciali.

La produzione sarà limitata a soli 225 esemplari e composta da 100 Ghibli S Q4, 100 Levante S e 25 Quattroporte S Q4 nell’allestimento GranSport. A proposito di quest’ultimo, è stato aggiornato per il 2020 e ora include diversi equipaggiamenti di serie come un volante con funzione di riscaldamento e un pacchetto di assistenza alla guida che comprende una telecamera posteriore e i sistemi Forward Collision Warning Plus e Active Blind Spot Assist.

Presentato anche il nuovo pacchetto GT Sport per la gamma 2020

Oltre alle Maserati Ghibli, Levante e Quattroporte Edizione Ribelle, la casa automobilistica modenese ha introdotto il nuovo pacchetto GT Sport per i tre modelli succitati. Il nuovo pack arriverà a marzo e promette di dare ai veicoli un aspetto più aggressivo.

Le caratteristiche proposte variano in base al modello. Ad esempio, la Maserati Ghibli ottiene dei paraurti GranSport e dei cerchi da 20 pollici unici. Il package include anche finiture in legno nero lucido e pinze freno verniciate in rosso, blu o nero.

La Quattroporte GT Sport si differenzia dalla precedente per la presenza di cerchi Silver Teseo da 20 pollici mentre il SUV propone dei grossi cerchi da 21 pollici lucidati a macchina e delle finiture in Piano Black.