Milano Capitale Elettrica: analisi di LeasePlan 

Su 100 veicoli elettrici, addirittura 25 viaggiano nei prezzi di piazza Duomo. Pertanto, si parla di “Milano Capitale Elettrica”: lo dice uno studio di LeasePlan. Dopo tanti primati (capitale della moda, per esempio), Milano consegue anche il titolo di città italiana all’avanguardia nella mobilità sostenibile.

Milano Capitale Elettrica: quali numeri

Nello specifico, l’85% riguarda le auto mentre il 15% i veicoli commerciali. Tra le auto prevale la Tesla Model 3, seguita da Nissan Leaf e Smart Fortwo. Tra i veicoli commerciali svetta Nissan NV200, con Kangoo Express e Opel Vito sugli altri posti del podio. Secondo Alberto Viano, amministratore delegato LeasePlan Italia, questi numeri testimoniano che la mobilità elettrica è una realtà che può essere protagonista nelle città italiane. La collaborazione tra pubblico e privato può rappresentare la chiave di volta per creare un solido sviluppo a favore di una mobilità sostenibile.

I Paesi sono preparati all’auto elettrica?

In più, LeasePlan fornisce l’indice di preparazione ai veicoli elettrici 2020: un’analisi del livello di preparazione di 22 Paesi europei in vista della rivoluzione introdotta dai veicoli elettrici. I Paesi Bassi, la Norvegia e il Regno Unito sono i paesi attualmente meglio preparati per la transizione ai veicoli elettrici. L’Indice si basa su quattro fattori:

immatricolazioni di veicoli elettrici,

maturità dell’infrastruttura per l’utilizzo dei veicoli elettrici,

incentivi governativi,

esperienza di LeasePlan relativa ai veicoli elettrici.

Auto elettrica: i dati dell’Europa

Nel complesso, il 5,7% di tutti i nuovi veicoli immatricolati sono elettrici. Il numero di vendite di veicoli elettrici è aumentato, in media, del 60% tra il 2018 e il 2019. I Paesi che hanno evidenziato la maggior crescita sono il Lussemburgo (+154%), l’Irlanda (+127%) e i Paesi Bassi (+120%). In tutta Europa, si è verificato un aumento del 73% delle stazioni pubbliche di ricarica. Sono presenti oltre 4.000 postazioni di ricarica veloce nei diversi paesi oggetto dell’indagine.