Auto elettrica: Italia fra i paesi più costosi dove ricaricare una EV

Il Sole24Ore ha realizzato un’interessante infografica, prendendo come riferimento i dati di Comparethemarket.com, in cui ci mostra il costo del pieno per un’auto elettrica in vari paesi del mondo.

I dati riportati nel grafico si riferiscono alla somma spesa per effettuare un tragitto di 160 km (100 miglia) con un Tesla Model S (416 km di autonomia dichiarati dal produttore) prendendo in considerazione il prezzo per kWh. Inoltre, nell’infografica è presenta anche il costo di ogni singola ricarica.

Auto elettrica: il nostro Paese si piazza al 31° posto nella classifica dei costi

Al primo posto troviamo il Cile come primo paese più economico. Qui il prezzo per kWh è di 0,06 centesimi di euro. Per percorrere 160 km con un’auto elettrica sono necessari 2,40 euro. Le prime 3 posizioni si completano con Australia e Canada dove si spende 3,78 euro in entrambi i paesi (0,10 centesimi per kilowattora).

Il primo paese europeo più economico presente nell’infografica del Sole24Ore è l’Estonia con 4,47 euro necessari per percorrere 100 miglia con una vettura completamente elettrica (0,12 centesimi per kWh). In realtà, gli stessi dati vengono raggiunti anche in Ungheria.

Proseguendo con la classifica, l’Italia è presente al 31° posto con 9,27 euro necessari per percorrere 160 km con un’auto elettrica e un costo medio pari a 0,24 centesimi di euro per kWh. La nazione più costosa è la Danimarca dove il costo arriva a 11,69 euro per 100 miglia e 0,30 centesimi di euro per kilowattora, anticipata dalla Germania con 11,34 euro e 0,29 centesimi.

Fra i paesi europei, oltre a Italia, Germania e Danimarca, abbiamo anche il Belgio al terzultimo posto con 9,62 euro e 0,35 centesimi di euro per kWh, Portogallo con 8,94 euro 0,23 centesimi per kWh e Irlanda con 8,94 euro e 0,23 centesimi. Per scoprire l’infografica completa dei dati potete fare riferimento a questo link.