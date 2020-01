Jeep aggiungerà 3 modelli ibridi plug-in alla gamma cinese

Jeep introdurrà versioni ibride plug-in di tre modelli venduti in Cina per conformarsi alle norme locali che impongono alle case automobilistiche di espandere la produzione di veicoli elettrificati, secondo un rapporto dei media cinesi. La casa automobilistica commercializzerà varianti ibride plug-in di Renegade, Compass e Wrangler nel prossimo futuro, ha riferito il sito web automobilistico con sede a Pechino Cheshi, citando le informazioni ottenute dalla joint venture del Gruppo FCA con GAC Motor Co.

Mentre l’ibrido plug-in Renegade e Compass saranno costruiti nella joint venture, insieme ai modelli a benzina, il plug-in Wrangler sarà importato dagli Stati Uniti, ha detto il sito web. La mossa aumenterà il numero di offerte ibride plug-in di Jeep a quattro in Cina a seguito della variante plug-in prodotta localmente del Grand Commander, che è stata messa in vendita a novembre.

Oltre a benzina e ibrido plug-in Grand Commander, Jeep assembla i modelli benzina di Renegade, Compass e Cherokee al GAC-FCA. La scorsa settimana, FCA ha confermato che è in trattativa con l’assemblatore di iPhone taiwanese Foxconn sulla creazione di una joint venture per costruire veicoli elettrici a batteria e sviluppare veicoli connessi a Internet in Cina.

FCA ha bisogno di un mix di prodotti più diversificato per aiutare non solo ad allentare la pressione normativa, ma anche a rilanciare le vendite locali. Le consegne di GAC-FCA, che ora costruisce solo modelli Jeep, si sono contratte per il secondo anno consecutivo nel 2019, crollando del 41 percento a 73.907, secondo i dati GAC rilasciati la scorsa settimana.

