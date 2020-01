Costi chilometrici delle auto: ecco i dati rivelati dall’ACI per il 2020

Nell’ultimo documento pubblicato in Gazzetta Ufficiale del n°305 dall’ACI, sono state riportate alcune tabelle interessanti che riguardano i costi chilometrici di auto e moto in Italia.

Costi chilometrici: l’ACI pubblica le tabelle dei prezzi per auto e moto previsti per il 2020

Queste permettono di determinare il valore del fringe benefit annuale delle vetture aziendali e per quelle sia in produzione che fuori produzione. I dati consentono anche di avere un riferimento del costo al chilometro calcolato in base a una percorrenza annua di 15.000 km.

All’interno delle tabelle è possibile trovare dati che riguardano qualsiasi alimentazione presente in questo momento sulla piazza, ossia benzina, diesel, ibrida, elettrica, metano e GPL. Per avere maggiori informazioni sul costo chilometrico, vi basta cliccare su questo link in modo da accedere alle tabelle ufficiali redatte dall’ACI per il 2020.