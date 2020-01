Charles Leclerc non ha dubbi: ‘Ayrton Senna il mio unico idolo’

Charles Leclerc ha rivelato che il suo “unico idolo” da bambino era il grande Ayrton Senna. Il pilota della Ferrari, che ha vinto due gare durante la stagione di Formula 1 2019, è salito rapidamente in classifica superando il compagno di squadra Sebastian Vettel. L’uomo di Monaco ha trascorso un anno alla Sauber prima di ricevere la promozione. Quando è stato chiesto da un fan all’Autosport International Show, Leclerc non ha mostrato alcun segno di esitazione nel nominare un pilota del passato con cui gli piacerebbe correre. “Ayrton Senna, senza dubbio!”

Il 22enne è nato tre anni dopo che il tre volte campione del mondo ha avuto il suo incidente fatale. Anche se la giovane superstar Ferrari non ha incontrato o visto il suo idolo in azione, Leclerc ha rivelato al pubblico come Ayrton Senna lo abbia ispirato.

“È l’unico idolo a cui guardo, anche se non l’ho mai incontrato nella vita reale. Era una persona che mi ha sempre ispirato molto, quindi se dovessi scegliere un pilota, sarebbe lui”, Leclerc aggiunto.

