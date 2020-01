Nuovo Fiat Strada sembra un mini Toro nelle ultime foto spia

Il nuovo Fiat Strada dovrebbe essere lanciato in Brasile entro la fine di quest’anno. Sarà l’annuncio più importante della casa automobilistica torinese per quanto riguarda il segmento dei pick-up.

Negli ultimi anni, il brand di Torino è riuscito a mantenere la leadership nel segmento di riferimento con il suo Strada, anche se non riceve un vero aggiornamento dagli anni ‘90.

Fiat Strada 2021: proseguono i test in Brasile sulla nuova generazione del pick-up compatto

Detto ciò, nelle scorse ore sono state condivise online alcune interessanti foto spia che mostrano due prototipi pesantemente camuffati del Fiat Strada 2021, sia in versione con cabina singola che doppia. Gli scatti sono stati immortalati a Minas Gerais, nel sud-est del Brasile.

Guardando il mulo di prova lateralmente, è possibile vedere che la prossima generazione del pick-up compatto sarà molto più grande rispetto a quella attuale, tanto che può essere considerato quasi un mini Toro.

Il passo si presenta molto più lungo, così come le sospensioni parecchio più alte. Nonostante ciò, il nuovo Strada riesce a proporre una cabina non molto alta in modo da mantenere delle dimensioni generali compatte proprio come il modello attuale.

Avendo un cassone più grande di quello della generazione corrente, poi, il futuro pick-up compatto di Fiat dovrebbe essere abbinato a una copertura in tela. Sempre dai prototipi catturati in foto, possiamo aspettarci anche un anteriore leggermente più alto.

Il Fiat Strada 2021 dovrebbe debuttare in Brasile con il motore FireFly 1.3 da 101 CV, oltre ad altre versioni più potenti. Fiat, infine, dovrebbe dare la possibilità di aggiungere la trasmissione automatica.

Altre foto spia catturate precedentemente