Nuovo Fiat Strada catturato in alcune foto spia

Dalle recenti dichiarazioni ufficiali, abbiamo scoperto che Fiat prevede di portare entro la fine del prossimo anno in Brasile il nuovo Fiat Strada. Per adesso possiamo soltanto accontentarci dei primi prototipi completamente camuffati che iniziano ad emergere sulle strade brasiliane.

L’ultimo gruppo è stato catturato proprio in alcuni scatti pubblicati su Internet. Il model year 2020 del Fiat Strada avrà l’obiettivo di sostituire l’attuale generazione che non è poi così moderna in quanto è stata annunciata negli anni ‘90 ed è presente sul mercato brasiliano da ben 20 anni. Nonostante ciò, il veicolo guida le vendite dei veicoli commerciali leggeri nel grande paese.

Nuovo Fiat Strada: un gruppo di quattro esemplari immortalati in alcune foto spia

La missione del nuovo Fiat Strada sarà quella di riuscire a mantenere il primato e permettere al marchio automobilistico torinese di mantenere la sua quota di mercato del 40% nel segmento commerciale. Gli scatti spia catturati in Brasile mostrano un convoglio di quattro esemplari completamente mimetizzati, uno dei quali è la versione con cabina estesa mentre un altro dispone di una doppia cabina.

A differenza della vecchia generazione, il nuovo Fiat Strada nascerà con una struttura riprogettata che permetterà di trasportare fino a cinque persone e un maggior carico. Inoltre, il pick-up compatto verrà costruito usando una nuova piattaforma, la MP1, ma con componenti progettati appositamente per questo veicolo assieme ad elementi presi in prestito da Mobi, Argo e probabilmente Toro.

Il pick-up compatto, poi, dovrebbe offrire un design con dimensioni maggiori ma non troppo così da non rubare clienti al fratello maggiore. Per quanto riguarda le motorizzazioni, il Fiat Strada 2020 dovrebbe avere sotto il cofano i nuovi motori FireFly oltre a quelli E.torQ più potenti almeno fino a quando il FireFly Turbo non sarà disponibile.

Infine, il lancio in Brasile del nuovo pick-up è atteso tra marzo e aprile 2020 e molto probabilmente proposto a prezzi non molto lontani da quelli dell’attuale generazione.