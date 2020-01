PSA: crollano le vendite nel 2019 dopo il record del 2018

Il gruppo automobilistico francese PSA Group ha dichiarato giovedì che le vendite globali sono diminuite del 10% lo scorso anno a 3,49 milioni di unità, rispetto ai 3,88 milioni record del 2018, poiché ha subito volumi in calo in Cina, Medio Oriente e Africa. Nel suo mercato domestico, l’Europa, le vendite sono diminuite del 2,5% nel 2019 a 3,11 milioni di veicoli, con il suo marchio Opel-Vauxhall che ha subito la caduta più ripida, in calo del 6,4%.

In Europa, aiutato da un aumento delle vendite di veicoli commerciali leggeri PSA ha dichiarato in una nota che “ha mantenuto la sua posizione raggiungendo una quota di mercato del 16,8% in un mercato che è aumentato del 1,3%”. Nel 2018, la quota di mercato di PSA è salita di 3,8 punti rispetto al 2017, raggiungendo il 17,1%.Secondo i dati pubblicati dalla European Automobile Manufacturers Association (ACEA), PSA è stato sovraperformato dal Gruppo Volkswagen e dalla Renault nel mercato europeo delle autovetture.

“Il 2019 è stato un anno di consolidamento per Peugeot. Il marchio ha completamente rinnovato la sua offerta del segmento B per supportare la sua crescita delle vendite nel 2020″, ha detto PSA nella sua dichiarazione, riferendosi alla sua piccola gamma di autovetture, aggiungendo ” Citroen ha avuto la più forte crescita tra i primi 12 marchi più venduti in Europa “. Il marchio DS è stato l’unico marchio di PSA a incrementare le vendite a livello globale lo scorso anno, con un aumento del 17,4% a 62.512 unità. Il marchio Peugeot ha registrato un calo del 16,3%, Citroen è diminuito del 5,1% e Opel Vauxhall del 5,9%.

Le vendite di PSA in Cina sono scese del 55,4% a 117.084 veicoli, solo un decimo dell’obiettivo di un milione di auto che si era prefissato alcuni anni fa. Anche i volumi di vendita sono diminuiti del 22,5% in un mercato dell’America Latina in contrazione e del 43,7% nella regione del Medio Oriente e dell’Africa – puniti dal ritiro forzato del gruppo dall’Iran sotto la minaccia delle sanzioni statunitensi.