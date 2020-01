Dodge Viper RT/10: il primo esemplare del 1992 prodotto verrà offerto all’asta

La Dodge Viper RT/10 del 1992 fu un punto di svolta sia per la casa americana che per l’industria automobilistica statunitense in generale. Se non fosse stato per la Viper, molto probabilmente non avremmo visto vetture come la C5 Chevrolet Corvette Z06 e suoi relativi successori oppure la Ford GT rinnovata.

Detto ciò, Bonhams metterà in vendita domani, giovedì 16 gennaio, a Scottsdale un esemplare davvero speciale di una Viper RT/10 del ‘92 con codice VIN 1B3BR65E5NV100001.

Dodge Viper RT/10: l’esemplare appartenuto a Lee Iacocca verrà messo all’asta da Bonhams

Questa vettura è particolarmente speciale per due motivi. Oltre ad essere stato il primo esemplare prodotto a lasciare la linea di produzione dello stabilimento Chrysler di Mack Avenue, il veicolo è appartenuto al famosissimo Lee Iacocca – che ha ricoperto il ruolo di presidente e amministratore delegato di Chrysler.

Se non avete mai sentito parlare prima d’ora di Iacocca, allora potreste conoscere la piattaforma Chrysler K-Car (e del segmento di minivan che ha creato) o la Ford Mustang del 1964, uno dei progetti di Iacocca che ha senza dubbio lasciato il segno nel segmento automotive.

Ritornando alla Dodge Viper RT/10 in questione, Bonhams prevede di venderla a un prezzo compreso fra 90.000 e 110.000 euro. Secondo le informazioni presenti nella descrizione, l’auto ha percorso poco più di 9978 km ed è appartenuta a Lee Iacocca dal primo giorno fino alla sua scomparsa avvenuta nel 2019.

L’esemplare #001 è completamente originale, quindi abbiamo ancora il potente motore V10 da 8 litri che ha reso famosa la sportiva. Tale propulsore permette alla sportiva di sviluppare una potenza di 400 CV e 664 nm di coppia massima. Grazie ad esso, la Dodge Viper RT/10 è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi e di raggiungere una velocità massima di 264 km/h.