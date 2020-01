Multe: tre ragazzi sanzionati per aver attraversato con il rosso

Sappiamo che passare con il semaforo rosso rappresenta un pericolo per tutti gli utenti della strada. Oltre che per gli automobilisti, anche per i pedoni sono previste delle sanzioni nel caso in cui vengano scoperti durante l’attraversamento delle strisce pedonali con il rosso.

Ad esempio, tre giovani di 19 anni di Firenze sono stati multati dalle autorità competenti per aver attraversato con il rosso. Ognuno dei pedoni ha ricevuto una multa di ben 60 euro.

Multe: previsti fino a 168 euro di sanzione per i pedoni che attraversano con il rosso

Secondo quanto dichiarato dalla Polizia stradale del capoluogo toscano, i tre giovani ragazzi sono stati puniti per aver avuto “una condotta particolarmente imprudente” durante l’attraversamento di Viale Guidoni, una delle strade più trafficate di Firenze sia di giorno che di notte.

Questo, però, è soltanto uno dei tantissimi casi che si sono verificati nelle ultime settimane. Ad esempio, qualche giorno fa un ragazzo di 27 anni di Bari vecchia è stato addirittura tratto in arresto per aver attraversato un incrocio con il semaforo rosso mentre c’erano altre persone sul marciapiedi che come lui aspettavano l’uscita del verde.

Nicola Marzulli – comandante della Polizia municipale di Bari – come riportato da Studio Cataldi, ha dichiarato che passare col rosso è vietato sia per le automobili, sia per i pedoni e sia per le bici.

Secondo l’articolo 146 del Codice della Strada, sono previste delle sanzioni amministrative che vanno da 41 a 168 euro per tutti i pedoni che attraversano con il semaforo rosso o che non osservano quanto indicato dalla segnaletica stradale o dagli agenti del traffico.