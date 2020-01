Ac2ated Sound: Continental e Sennheiser presentano un innovativo sistema audio

Al giorno d’oggi è molto raro che un nuovo veicolo venga commercializzato senza un sistema audio. I pochi modelli disponibili vengono offerti a prezzi super allettanti oppure utilizzabili solo in determinati lavori.

Detto ciò, Continental e Sennheiser hanno sviluppato un nuovo progetto chiamato Ac2ated Sound che consentirà di risparmiare peso sulle future auto eliminando gli altoparlanti e permettendo comunque agli occupanti del veicolo di ascoltare i brani preferiti come si fa normalmente. Ac2ated Sound è un sistema audio senza speaker che si ispira agli strumenti musicali per emettere suoni all’interno di una vettura.

Ac2ated Sound: il nuovo sistema audio renderà più leggeri i futuri veicoli sui cui verrà implementato

Il progetto è stato presentato da Continental e Sennheiser in occasione del Consumer Electronics Show (CES) 2020 di Las Vegas. Secondo quanto affermato dalle due aziende tedesche, le vetture con i sistemi di infotainment tradizionali possono pesare fino a 40 kg in più. Tuttavia, l’implementazione del sistema Ac2ated Sound potrebbe permettere una riduzione di peso e volume fino al 90%.

Helmut Matschi, responsabile networking di Continental, ha dichiarato: “Per Ac2ated Sound abbiamo riunito i più alti livelli di competenza nei settori dell’acustica, dell’infotainment e della progettazione dei veicoli“. Matschi prosegue dicendo: “La soluzione audio ha un peso molto inferiore e un volume di cassa significativamente ridotto“.

Come anticipato ad inizio articolo, il particolare sistema audio si ispira agli strumenti a corda che sfruttano il loro corpo in legno come camera di risonanza. Le superfici dei veicoli in cui Ac2ated Sound di Continental e Sennheiser verrà implementato vibreranno proprio come i diaframmi degli altoparlanti tradizionali.

Resta da vedere ora quali saranno i prossimi modelli in cui questo nuovo sistema audio troverà spazio, anche se possiamo immaginare l’adozione su veicoli più costosi almeno inizialmente. Inoltre, sarà interessante vedere come questa soluzione reagirà ad eventuali ostacoli presenti lungo la strada (es. buche).