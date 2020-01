Chandhok: “Non credo che la Ferrari metterà Lewis contro Leclerc”

Karun Chandhok afferma di dubitare che Lewis Hamilton avrà la scelta di passare alla Ferrari: la Scuderia di Maranello ha firmato con Charles Leclerc che si è legato al team del cavallino con un contratto a lungo termine.

“Non credo che andrà alla Ferrari ora che Leclerc ha firmato fino al 2024″, ha detto Chankhok. “Non penso che la Ferrari metterà Lewis contro Leclerc. Non penso possa accadere. “Guarda, la Formula 1 è un business divertente e sono successe cose più strane, ma facendo questo annuncio, si sono impegnati con Leclerc per il futuro. Perché dovrebbero desiderare una stagione controversa con due piloti numero uno?

“Ora penso che Lewis resterà alla Mercedes. Ha avuto molto successo alla Mercedes, è molto contento della Mercedes e sebbene sarebbe un successo al botteghino vedere Leclerc e Lewis nella stessa squadra, non tutti possiamo ottenere ciò che vogliamo. ”

Il caposquadra del team Ferrari, Mattia Binotto, ha dichiarato in precedenza di essere pronto ad annunciare in anticipo il loro schieramento di piloti 2021, suggerendo il Gran Premio di Spagna come data prevista per questo.

Chandhok si dice altrettanto dubbioso sul fatto che questo possa essere un obiettivo raggiungibile. “Sarei molto sorpreso se ricevessimo un annuncio dalla Spagna”, ha continuato Chandhok. “Penso, come al solito, un annuncio ci sarà per Monza a settembre. Dipenderà da come andrà la stagione di Vettel.

