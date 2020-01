David Coulthard si aspetta che Vettel si stia preparando all’addio dalla Ferrari

Sebastian Vettel avrà qualcosa in più a cui pensare fuori pista durante le prime fasi della stagione 2020 di F1. Il contratto del quattro volte campione del mondo di F1 alla Ferrari scade dopo la stagione di Formula 1 2020 e David Coulthard si aspetta che il tedesco si stia preparando ad allontanarsi dalla squadra italiana nel caso in cui non volessero rinnovare il suo contratto.

Vettel, che è entrato in Ferrari nel 2015, è stato in qualche modo oscurato dal suo compagno di squadra più giovane Charles Leclerc dopo solo una stagione insieme. Leclerc è riuscito a finire davanti al 32enne nel suo primo anno in testa alla griglia della F1. Con questa battaglia tra compagni di squadra e altre opzioni per la Ferrari, Coulthard crede che Vettel debba dimostrare alla squadra che vale il suo alto salario.

“Penso che Seb possa avere una durata più breve nella sua carriera rispetto a quanto ipotizzato in precedenza. Molto dipenderà da come andranno le cose quest’anno. Se … Charles continua a essere in prima linea, allora non ha davvero senso per la Ferrari assegnare tale somma di denaro a qualcuno che potrebbe finire per diventare un chiaro numero due “, ha detto l’ex pilota di Formula 1 in un intervista alla Reuters.

