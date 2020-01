Jeep non ha perso tempo a fare uso della nuova partnership tra FCA e PSA avviando lo sviluppo di un nuovo SUV “ultra-compatto” che verrà presentato come un’alternativa più robusta a Nissan Juke e Volkswagen T-Cross. A quanto pare questo nuovo Jeep Baby SUV verrà offerto anche come veicolo completamente elettrico. Gli alti funzionari della Jeep hanno confermato che il modello ancora senza nome sarà negli showroom entro il 2022. Il piccolo SUV è stato sviluppato pensando ai mercati europei, perché il segmento è uno dei più in rapida crescita in una regione in cui Jeep vede ancora spazio significativo per maggiori vendite.

Secondo indiscrezioni Jeep Baby Suv arriverà nel 2022

Il crossover offrirà molta praticità quotidiana, ma senza compromettere la rinomata capacità fuoristrada di Jeep. Jeep baby suv avrà una lunghezza di circa quattro metri, il che lo renderà leggermente più lungo di una Suzuki Jimny , ma pochi millimetri più corto del Juke lanciato di recente. Manterrà gli spunti di stile e le proporzioni squadrate di Jeep.

Data la recente spinta di Jeep verso l’elettrificazione (a partire dal lancio delle versioni ibride plug-in di Renegade e Compass ), è quasi certo che il nuovo piccolo crossover del marchio presenterà una qualche forma di carica della batteria. Maggiori dettagli arriveranno durante il 2020.

