Daniel Ricciardo accostato nuovamente alla Ferrari

Come molti piloti, Daniel Ricciardo vede scadere il suo contratto nel 2020. E sebbene abbia ripetuto più volte che la sua priorità sia quella di prolungare la sua esperienza alla Renault, il suo nome circola regolarmente in Ferrari dove Sebastian Vettel si trova nella stessa situazione contrattuale dell’australiano. E viene regolarmente menzionata una partenza dal quadruplo campione del mondo, che genera molte voci sul nome del pilota che farà squadra con Charles Leclerc. E Daniel Ricciardo è spesso uno dei piloti citati. Voci che l’ex pilota della Red Bull non ha esitato a commentare.

“Ho l’impressione che il mio nome sarà sempre accostato alla Ferrari. Sono sempre stato legato ad un trasferimento alla Ferrari, probabilmente per le mie radici italiane. Ma è comunque bello che la gente continui a menzionarmi. Nel frattempo, il 2020 rimane la mia priorità e spero che questa stagione andrà bene e che rimarrò nella squadra. Questo è lo scenario più semplice ed è quello che voglio ” , ha detto alla stampa del suo paese il pilota australiano. Un suo ingaggio potrebbe avvenire nel caso in cui la Ferrari non riuscirà a trovare un accordo con Lewis Hamilton.

