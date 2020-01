Pascal Wehrlein confermato come pilota simulatore Ferrari per il 2020

L’ex pilota di F1 Pascal Wehrlein è stato mantenuto dalla Ferrari come pilota di sviluppo per la stagione 2020. La prossima stagione prevede tempi di test ridotti, quindi il simulatore sarà una parte fondamentale della preparazione delle squadre ed è qui che Wehrlein trascorrerà la maggior parte del tempo. “Abbiamo ancora confermato i driver per il 2020 nel simulatore”, ha dichiarato il Team Principal Mattia Binotto a Formula1.com . “Quindi Pascal sta con noi nel 2020 ma abbiamo anche altri piloti che forse non hanno molta esperienza in Formula 1, ma hanno fatto molti anni di simulatore.

“I nostri driver di simulazione sono molto ben integrati nel team … Il simulatore è sempre più importante, ecco perché investiremo sul simulatore in futuro” ha confermato il numero uno della scuderia del cavallino rampante, Mattia Binotto. Pascal Wehrlein corre anche in Formula E per la scuderia Mahindra e dovrà bilanciare il suo tempo tra i due compiti. È una grande opportunità per il pilota che spera che in futuro si aprirà la porta per un ritorno in Formula 1.

