Lewis Hamilton si unirà alla Ferrari? Ecco cosa sappiamo

In questo momento in Formula 1 la domanda che tutti si fanno è se Lewis Hamilton possa davvero decidere di unirsi alla Ferrari nel 2021. Al momento che qualcosa possa succedere lo si evince da una serie di indizi. Innanzi tutto dobbiamo ricordare che il pilota inglese più volte in passato ha detto di apprezzare molto la scuderia di Maranello e di poter pensare a chiudere la sua carriera in Formula 1 proprio alla Ferrari. Più di recente anche il team principal della scuderia di Maranello, Mattia Binotto ha affrontato il discorso.

Binotto ha detto di essere felice di vedere Lewis Hamilton disponibile e interessato a correre un giorno con la Ferrari. Anche queste dichiarazioni fanno pensare che qualcosa possa bollire in pentola. Binotto però ha anche detto che prima di maggio 2020 difficilmente lui e il suo team penseranno alla stagione 2021. Ricordiamo inoltre che la Gazzetta dello Sport nelle scorse settimane ha confermato che Hamilton si è incontrato ben due volte con il numero uno della Ferrari, il Presidente John Elkann. Questo è stato anche confermato dall’amministratore delegato del cavallino rampante Louis Camilleri.

Lo stesso team principal di Mercedes, Toto Wolff, di recente ha rilasciato alcune interviste dove non esclude che dopo il 2020 Lewis Hamilton possa decidere di dividere la sua strada con quella della Mercedes. Wolff ha addirittura dato una probabilità del 25% al passaggio di Hamilton alla Ferrari nel 2021. Sono questi i principali indizi che fanno pensare che qualcosa possa accadere. A metà del prossimo anno molto probabilmente sapremo se davvero il sei volte campione del mondo chiuderà la sua carriera in Formula 1 con la tuta rossa del cavallino rampante.