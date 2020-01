Jeep Compass disponibile a 299 euro al mese tramite finanziamento

In questo momento è possibile trovare sul mercato diversi SUV compatti molto interessanti ma la nuova Jeep Compass è sicuramente uno dei migliori in quanto riesce a proporre delle buone performance, un abitacolo confortevole e al passo coi tempi e dei consumi ridotti.

Per gennaio 2020, la casa automobilistica americana ha deciso di lanciare in Italia una nuova promozione che consente di acquistare il veicolo a 299 euro al mese con anticipo zero, interessi zero, TAN 0% e TAEG 1,12%. Da precisare che la promozione riguarda il finanziamento Jeep Excellence il quale consente di risparmiare 3612 euro sul prezzo di listino.

Jeep Compass: il marchio lancia in Italia una nuova promozione valida solo a gennaio

Ad esempio, se si sceglie di acquistare la Compass nella versione Longitude con motore MultiAir da 1.4 litri con potenza di 140 CV abbinato a un cambio manuale, il prezzo della promozione è di 24.638 euro. In questo caso, è previsto un finanziamento in 48 rate mensili da 299 euro l’una con anticipo zero, interessi zero e valore futuro garantito pari alla rata finale residua di 11.085,93 euro.

L’importo totale del credito sarà di 25.269,86 euro. Tale somma include anche il servizio marchiatura di 200 euro, la Polizza Pneumatici Plus da 115,86 euro, le spese istruttoria di 300 euro e i bolli di 16 euro. La somma totale dovuta sarà di 25.452,93 euro.

Sempre in base a quanto riportato, la promozione prevede un chilometraggio totale di 60.000 km. Se questi vengono superati, bisognerà pagare una sorta di malus dal costo di 10 centesimi per ogni km effettuato.

Vi ricordiamo che il SUV compatto del marchio di FCA propone il sistema Select-Terrain che consente di selezionare le modalità desiderate per la guida fuoristrada e su strada: Auto, Snow, Sand, Mud e Rock (esclusiva su alcuni modelli).

Tale funzione è stata progettata per ottimizzare i sistemi di trazione integrale e ottenere controllo e rendimento impareggiabili. Oltre a questo, il sistema ottimizza elettronicamente fino a 12 sistemi su qualunque tipo di terreno, offrendo così il massimo controllo del SUV.

Un’altra interessante caratteristica presente a bordo della Jeep Compass è il sistema Active Drive il quale permette di passare fluidamente dalla trazione integrale alle due ruote motrici a qualunque velocità. Non manca il controllo elettronico della stabilità che consente di mantenere il controllo del veicolo in ogni situazione