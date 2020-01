Ferrari 599 GTB Fiorano: un esemplare del 2007 atteso all’asta di Scottsdale

In occasione del Salone di Ginevra del 2006, Ferrari presentò la nuova Ferrari 599 che venne prodotta dal 2007 al 2012. La coupé venne proposta sul mercato in quattro versioni stradali fra cui la Ferrari 599 GTB Fiorano. Il numero 599 rappresentava la cilindrata del motore, GTB la sigla Gran Turismo Berlinetta e Fiorano il paese in cui si trova il famoso Circuito di Fiorano sul quale vengono sviluppate le vetture del cavallino rampante.

In occasione di un’asta che si terrà a Scottsdale, Gooding & Company proporrà un esemplare in ottime condizioni del 2007 con telaio n°ZFFFC60A270153410. Abbiamo di fronte la prima Ferrari GT costruita su un telaio in alluminio e inoltre è equipaggiata da un motore V12 da 6 litri con potenza di 620 CV a 7600 giri/min e 608 nm di coppia massima a 5600 giri/min.

Ferrari 599 GTB Fiorano: meno di 13.000 km per questo speciale esemplare

Accanto al powertrain troviamo un cambio semiautomatico a 6 velocità con paddle al volante, oltre a un sistema di iniezione Bosch Motronic ME 7.4, freni a disco in carbo-ceramica su tutte e quattro le ruote e un sistema di sospensioni adattivo con controllo della trazione F1 su tutte e quattro le ruote.

La Ferrari 599 GTB Fiorano in questione ha percorso meno di 8000 miglia (circa 12.875 km) e Gooding & Company prevede di venderla a una cifra compresa fra 145.000 e 165.000 dollari. Questo esemplare è rifinito nella colorazione Giallo Modena abbinata a tetto nero, montanti in argento e striscia nera che corre lungo il cofano.

Gli interni, invece, sono in pelle marrone chiaro con una serie di optional speciali fra cui schienale in pelle, fibra di carbonio sparsa un po’ ovunque, sedili in stile Daytona completamente elettrici, targhetta Ferrari dedicata in argento, stemmi della Scuderia Ferrari, cruscotto giallo con attacco per iPod e sensori di parcheggio posteriori.

L’attuale proprietario ha acquistato la coupé nell’agosto del 2016 mentre a dicembre 2018 è stato effettuato un servizio di manutenzione completo. Il potente propulsore V12 consente alla Ferrari 599 GTB Fiorano di scattare da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi e di raggiungere una velocità massima di 330 km/h.