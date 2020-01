Ferrari F355 Spider: un esemplare Giallo Modena del 1995 verrà messo all’asta

Nel 1995 Ferrari presentò ufficialmente la Ferrari F355 Spider, proponendo un veicolo dotato di una capote in tela e che rimase in produzione fino al 2000. In occasione di un’asta che si terrà a Scottsdale il 16 gennaio, Bonhams proporrà in vendita un esemplare in ottime condizioni del 1995.

Le stime iniziali fatte dalla famosa casa d’aste prevedono una vendita compresa fra 63.000 e 80.000 euro. La descrizione dell’annuncio riporta che questa F355 Spider del ‘95 ha percorso meno di 5500 miglia (circa 8852 km). In aggiunta, abbiamo una combinazione di Giallo Modena per la carrozzeria e nero per gli interni.

Ferrari F355 Spider: meno di 9000 km percorsi da questo esemplare del 1995

Accanto al motore V8 da 3.5 litri troviamo un cambio manuale a 6 rapporti, il sistema di iniezione Bosch Motronic, un sistema di sospensioni indipendenti su tutte e quattro le ruote e dei freni a disco su tutte e quattro le ruote.

Completata nello stabilimento di Maranello come esemplare per il mercato statunitense nel novembre del 1995, questa straordinaria Ferrari F355 Spider venne equipaggiata con il desiderabile cambio manuale a 6 marce, il colore Giallo Modena per la carrozzeria e gli interni in pelle nera.

La sportiva è stata inizialmente venduta nuova a New York e pare abbia avuto solo tre proprietari statunitensi. Rimanendo in condizioni in gran parte originali, questo esemplare si presenta in ottimo stato.

L’abitacolo è stato conservato in modo ottimale, così come il propulsore V8 da 3.5 litri che è in grado di sviluppare una potenza di 380 CV a 8250 giri/min e 363 nm di coppia massima a 6000 giri/min. Sempre lo stesso esemplare ha ricevuto una riverniciatura esterna di altissima qualità.