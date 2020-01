Mercato auto: le vendite in Australia sono diminuite del 7,8%

Stati Uniti e Cina non sono le uniche nazioni ad aver registrato un calo delle immatricolazioni di auto nuove nel 2019 poiché anche in Australia è stata rilevata una diminuzione significativa delle vendite nel corso dell’anno appena concluso. Secondo le cifre ufficiali pubblicate dalla Federal Chamber of Automotive Industries (FCAI), il mercato australiano delle auto ha registrato un totale di 1.062.867 nuovi veicoli venduti nell’intero 2019.

Parliamo di una diminuzione del 7,8% rispetto ai dati registrati nel 2018 ed è risultato l’anno più basso ottenuto dal 2011. Parlando solo di dicembre, sono stati venduti complessivamente 84.239 nuovi veicoli (-3,8% rispetto a dicembre 2018).

Mercato auto: oltre 1.000.000 di nuove vetture immatricolate nel 2019 in Australia

Tony Weber, amministratore delegato di FCAI, ha dichiarato: “Il 2019 riflette un anno difficile per l’economia australiana, con sfide tra cui l’inasprimento dei prestiti, i movimenti dei tassi di cambio, la lenta crescita dei salari e, naturalmente, i fattori ambientali estremi che il nostro Paese sta vivendo“.

Proprio come in altri mercati, i consumatori australiani preferiscono maggiormente i SUV poiché rappresentano il 45,5% del mercato totale (+2,5% rispetto all’anno precedente). I veicoli commerciali leggeri rappresentano il 21,2% del mercato dell’Australia mentre le auto costituiscono il 29,7% delle vendite complessive.

Anche se gli Sport Utility Vehicle rappresentano gran parte del mercato australiano, è stato comunque registrata una diminuzione delle vendite (-2,4% rispetto ai numeri registrati nel 2018). Le immatricolazioni dei veicoli passeggeri sono diminuite del 16,5% rispetto all’anno precedente mentre quelle dei veicoli commerciali leggeri sono calate del 5,2%.

Nella Top 10 delle migliori case automobilistiche che hanno venduto di più in Australia nel 2019 purtroppo non abbiamo nessun brand di Fiat Chrysler Automobiles (FCA): Toyota, Mazda, Hyundai, Mitsubishi, Ford, Kia, Nissan, Volkswagen, Honda e Holden.